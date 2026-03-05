Politica

România, protejată de umbrela nucleară NATO. Nicușor Dan îi liniștește pe români

România, protejată de umbrela nucleară NATO. Nicușor Dan îi liniștește pe români
România beneficiază de protecția umbrelei nucleare NATO, iar în viitorul apropiat nu există riscul ca elemente nucleare să ajungă pe teritoriul țării, a declarat președintele Nicușor Dan. În aceeași conferință, șeful statului a vorbit despre propunerea făcută de Emmanuel Macron.

România, apărată de NATO. Explicația lui Nicușor Dan

„Din momentul când România a intrat în NATO, este protejată de umbrela nucleară NATO şi a fi protejată de umbrela nucleară NATO nu presupune prezenţa unor elemente de natură nucleară pe teritoriul României. În viitorul mediu nu se pune problema ca elemente nucleare să fie pe spaţiul nostru”, a arătat președintele.

Șeful statului a adăugat că, în calitate de membră a alianței, țara noastră participă la deciziile și programele cu componentă nucleară.

Nicușor Dan

Nicușor Dan. Sursă foto: Facebook

Parteneriat strategic cu Franța

Președintele Nicușor Dan a evidențiat și parteneriatul strategic cu Franța, menționând că acesta se desfășoară pe mai multe planuri și se află într-o fază de extindere

România ar putea primi peste trei miliarde de euro din PNRR. Analiza CE privind pensiile magistraților continuă
România ar putea primi peste trei miliarde de euro din PNRR. Analiza CE privind pensiile magistraților continuă
Cât a crescut prețul petrolului în ultimele 24 de ore. Producătorii din Orientul Mijlociu au redus producția
Cât a crescut prețul petrolului în ultimele 24 de ore. Producătorii din Orientul Mijlociu au redus producția

„În relația cu Franța, avem un parteneriat strategic care este pe mai multe paliere. Acest parteneriat este într-o extindere și mă opresc aici”, a arătat Nicușor Dan.

Președintele polonez Karol Nawrocki a subliniat că parteneriatul cu NATO și SUA asigură securitatea în Europa Centrală și de Est și a catalogat inițiativa lui Emmanuel Macron drept provocatoare, având în vedere că mandatul său se apropie de final

Propunerea lui Macron

Propunerea președintelui Emmanuel Macron, prezentată luni, vizează implementarea unei strategii de descurajare avansată, care să le permită aliaților europeni să participe la exerciții franceze și să accepte desfășurarea temporară a unor elemente ale forțelor aeriene strategice în statele aliate. Până în prezent, opt țări europene și-au arătat disponibilitatea de a se implica: Marea Britanie, Germania, Polonia, Olanda, Belgia, Grecia, Suedia și Danemarca.

Ministrul Oana Ţoiu a precizat că România și alte state europene au fost invitate la discuții privind extinderea descurajării nucleare, dar a subliniat că „proiectul este în faze incipiente, iar decizia va fi luată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării”.

