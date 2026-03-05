International

Trump a discutat cu Macron despre stadiul operațiunilor militare desfășurate de SUA în Iran 

Trump a discutat cu Macron despre stadiul operațiunilor militare desfășurate de SUA în Iran Sursă foto: X.com
Președintele SUA Donald Trump l-a contactat, miercuri seara, pe omologul său francez, Emmanuel Macron, şi l-a informat despre „stadiul operaţiunilor militare desfăşurate de Statele Unite în Iran”, a afirmat o sursă apropriată de liderul francez, potrivit Le Figaro.

Trump a discutat cu Macron despre operațiunile din Iran

Sursa menționată anterior a afirmat că preşedintele francez „i-a atras atenţia preşedintelui Trump cu privire la situaţia din Liban, la care Franţa rămâne foarte atentă”.

Faptul că cei doi lideri au discutat este important, deoarece de la declanşarea operaţiunii americane în Iran au apărut tensiuni şi critici reciproce. Macron a declarat că operaţiunea americano-israeliană se află în afara dreptului internaţional.

Macron a discutat cu liderii din regiune despre situaţia din Liban

Totuși, într-o postare publicată pe X, liderul francez a anunţat că a discutat cu premierul israelian Benyamin Netanyahu, cu preşedintele Republicii Libaneze Joseph Aoun şi cu premierul Nawal Salam despre situaţia „foarte îngrijorătoare” din Liban.

Emmanuel Macron

Emmanuel Macron / sursa foto: captură video

„Am reafirmat necesitatea ca Hezbollah să înceteze imediat atacurile împotriva Israelului şi dincolo de acesta. Această strategie de escaladare constituie o greşeală majoră care pune în pericol întreaga regiune”, a scris Macron.

În acest context, liderul francez i-a cerut prim-ministrului israelian să „păstreze integritatea teritorială a Libanului şi să se abţină de la o ofensivă terestră” şi a cerut părţilor să revină „la acordul de încetare a focului”. Hezbollah trebuie să înceteze „atacurile împotriva Israelului”, a insistat acesta.

Liderul Hezbollah: Israelul reprezintă o ameninţare

În prima sa apariţie televizată de la începutul războiului, liderul Hezbollah, Naim Qassem, a afirmat că Israelul reprezintă o ameninţare pentru gruparea sa. Totodată, el a declarat că recentele atacuri ale Israelului asupra Libanului au fost o „agresiune pregătită”.

Naim Qassem a declarat că Hezbollah nu se va preda, indiferent de sacrificii. El a adăugat că gruparea cere încetarea „agresiunii israeliano-americane” şi retragerea Israelului din Liban.

La începutul acestei săptămâni, guvernul libanez a interzis activităţile militare ale Hezbollah, după ce gruparea a deschis focul asupra Israelului pentru a răzbuna uciderea liderului suprem al Iranului.

