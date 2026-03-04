EVZ Special

Iranul, la un pas să dezvolte arma nucleară. Prima țară care ar fi devenit o țintă

Comentează știrea
Iranul, la un pas să dezvolte arma nucleară. Prima țară care ar fi devenit o țintăSursa Foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Iranul și capacitățile nucleare, o probleme extrem de discutată mulți ani. Prezent la podcastul realizat de Robert Turcrescu pentru evz.ro, generalul Alexandru Grumaz a atras atenția că regimul de la Teheran era aproape să ajungă la o finalitate cu programul nuclear. Ceea ce ar fi reprezentat un semnal de alarmă.

Iranul, la un pas să dezvolte arma nucleară. Prima țară care ar fi devenit o țintă

Iar arma ar fi avut mari șanse să ajungă spre marele dușman, Israel. „Exista această posibilitate de atac nuclear, care nu s-a derulat până acum pentru că iranienii nu au ajuns la îmbogățirea uraniului la nivelul la care trebuia. Este suficient pentru o bombă.

Ei au reușit acum să aducă, erau la câteva săptămâni, zic unii cunoscători de la Agenția Atomică Internațională, că erau la câteva săptămâni de posibilitatea de a încărca acești vectori de lovire pe care îi au, cu material nuclear pentru a confecționa bomba.

Alexandru Grumaz: „Ar fi lovit în Israel”

Și nu-i costa nimic dacă dădeau spre încercare una. Nu ajungea în Europa. Dar în Israel ajungea în mod sigur și probabil că lovea instalațiile nucleare ale Israelului, acolo unde au ei depozitele. Rachete nucleare pe care nu le-au recunoscut niciodată”, a explicat generalul Grumaz.

Povestea româncei care a început ca menajeră în Spania și a obținut titlul de doctor „magna cum laude” în Educație
Povestea româncei care a început ca menajeră în Spania și a obținut titlul de doctor „magna cum laude” în Educație
Sorin Grindeanu, noi acuzați la adresa lui Ilie Bolojan: A luat miliarde de lei din buget şi i-a lăsat la bogaţi
Sorin Grindeanu, noi acuzați la adresa lui Ilie Bolojan: A luat miliarde de lei din buget şi i-a lăsat la bogaţi

Despre Israel, care ar deține arme nucleare, sunt doar teorii neconfirmate, despre care nu s-a discutat la nivel oficial, a mai atras atenția invitatul lui Robert Turcescu.

„Ei au aceste capacități nucleare, israelienii, dar ei n-au recunoscut niciodată că le au acest lucru. Iar noi vorbim din povești chestia asta. Mă rog, poveștile sunt uneori... au și o chestie reală în ele, o sămânță de realitate și cam știm pe unde sunt ele și cam ce unități se ocupă de chestiunea asta”.

Lideri eliminați rând pe rând

Deci unul dintre ținte a fost eliminarea liderilor de la Teheran

„Condițiile au fost destul de vitrege. Dar s-a mers pe ideea Israelului și aici vedem că este legătura de a elimina liderii. Păi ce-au făcut? Au eliminat liderii. Uitați-vă, există clar, dacă stăm să ne uităm la cum se întâmplă, cum se derulează lucrurile”, a mai spus generalul Grumaz

2
3
Dacă ai date sau informaţii care pot deveni o ştire, transmite-le pe adresa pont@evz.ro
Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. Theo spune:
    4 martie 2026 la 21:12

    La inceputul anilor 2000, Khamenei a emis o fatwa prin care a interzis fabricarea armelor nucleare in Iran, precum si aducerea acestora in Iran.

Stiri calde

22:26 - Povestea româncei care a început ca menajeră în Spania și a obținut titlul de doctor „magna cum laude” în Educație
22:13 - Sorin Grindeanu, noi acuzați la adresa lui Ilie Bolojan: A luat miliarde de lei din buget şi i-a lăsat la bogaţi
22:03 - Românii nu vor plăti mai mult de 0,31 lei/kWh la gaze în următorul an
21:55 - FC Argeș a învins Gloria Bistrița și s-a calificat în semifinalele Cupei României
21:46 - Ilie Bolojan a explicat marile probleme care macină România: Dezechilibrele sunt foarte mari
21:33 - Să ții post în 2026 a devenit un lux. Cât costă, în hipermarket, produsul vegetal care înlocuiește brânza

HAI România!

Iranul, la un pas să dezvolte arma nucleară. Prima țară care ar fi devenit o țintă
Iranul, la un pas să dezvolte arma nucleară. Prima țară care ar fi devenit o țintă
Generalul Alexandru Grumaz, despre tactica de luptă pe care o va folosi Iranul. Cine e în pericol
Generalul Alexandru Grumaz, despre tactica de luptă pe care o va folosi Iranul. Cine e în pericol
Grumaz, SRS, Turcescu 2
Grumaz, SRS, Turcescu 2

Proiecte speciale