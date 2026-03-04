Iranul, la un pas să dezvolte arma nucleară. Prima țară care ar fi devenit o țintă

Iranul și capacitățile nucleare, o probleme extrem de discutată mulți ani. Prezent la podcastul realizat de Robert Turcrescu pentru evz.ro, generalul Alexandru Grumaz a atras atenția că regimul de la Teheran era aproape să ajungă la o finalitate cu programul nuclear. Ceea ce ar fi reprezentat un semnal de alarmă.

Iar arma ar fi avut mari șanse să ajungă spre marele dușman, Israel. „Exista această posibilitate de atac nuclear, care nu s-a derulat până acum pentru că iranienii nu au ajuns la îmbogățirea uraniului la nivelul la care trebuia. Este suficient pentru o bombă.

Ei au reușit acum să aducă, erau la câteva săptămâni, zic unii cunoscători de la Agenția Atomică Internațională, că erau la câteva săptămâni de posibilitatea de a încărca acești vectori de lovire pe care îi au, cu material nuclear pentru a confecționa bomba.

Și nu-i costa nimic dacă dădeau spre încercare una. Nu ajungea în Europa. Dar în Israel ajungea în mod sigur și probabil că lovea instalațiile nucleare ale Israelului, acolo unde au ei depozitele. Rachete nucleare pe care nu le-au recunoscut niciodată”, a explicat generalul Grumaz.

Despre Israel, care ar deține arme nucleare, sunt doar teorii neconfirmate, despre care nu s-a discutat la nivel oficial, a mai atras atenția invitatul lui Robert Turcescu.

„Ei au aceste capacități nucleare, israelienii, dar ei n-au recunoscut niciodată că le au acest lucru. Iar noi vorbim din povești chestia asta. Mă rog, poveștile sunt uneori... au și o chestie reală în ele, o sămânță de realitate și cam știm pe unde sunt ele și cam ce unități se ocupă de chestiunea asta”.

Deci unul dintre ținte a fost eliminarea liderilor de la Teheran

„Condițiile au fost destul de vitrege. Dar s-a mers pe ideea Israelului și aici vedem că este legătura de a elimina liderii. Păi ce-au făcut? Au eliminat liderii. Uitați-vă, există clar, dacă stăm să ne uităm la cum se întâmplă, cum se derulează lucrurile”, a mai spus generalul Grumaz