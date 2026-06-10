O dinamică fără precedent transformă piața auto mondială, pe măsură ce constructorii din China își extind masiv prezența pe piețele internaționale, conform AP.

Cele mai recente date oferite de Asociația Producătorilor Auto din China (CAAM) indică o creștere anuală spectaculoasă, de 73 de procente, înregistrată în cursul lunii mai. Astfel, volumul livrărilor externe a atins pragul de aproximativ 809.000 de exemplare, depășind performanța din luna anterioară, când fuseseră exportate 796.000 de mașini.

Această evoluție accelerată vine într-un context geopolitic tensionat. Conflictul militar din Iran a generat scumpiri masive ale benzinei și motorinei la nivel global, determinând o reorientare masivă a cumpărătorilor către alternativele ecologice.

Scumpirea carburanților fosili a acționat ca un catalizator pentru vehiculele verzi. În luna mai, livrările de automobile complet electrice și hibride de tip plug-in provenite din China au înregistrat un salt de peste 50%, depășind pragul de 435.000 de unități. Practic, această categorie a ajuns să reprezinte mai mult de jumătate din întregul volum de vehicule trimise peste hotare.

Măsurile de expansiune sunt luate în condițiile în care companiile asiatice se confruntă cu o concurență extrem de dură pe plan local, unde piața este deja saturată. Această realitate i-a obligat pe producători să își îndrepte atenția și resursele către rețelele globale de distribuție.

În timp ce livrările globale bat record după record, situația din interiorul Chinei, recunoscută drept cea mai mare piață auto de pe mapamond, este complet diferită. Vânzările de profil au scăzut cu 23,4% în ritm anual, ajungând la un total de 1,44 milioane de unități în luna mai. Această depreciere marchează a șaptea lună consecutivă de declin pentru comerțul auto intern din această țară.

Prăbușirea este vizibilă în special în zona mașinilor tradiționale, dotate cu motoare pe benzină sau motorină, unde s-a înregistrat o reducere de aproape 42% în ritm anual. În paralel, cota de piață a mașinilor electrice continuă să câștige teren.

Estimările realizate de analiștii de la UBS indică o traiectorie ascendentă solidă pentru restul anului. Experții anticipează o creștere generală de aproximativ 40% a exporturilor auto chineze, în timp ce pe segmentul strict al mașinilor electrice (EV) avansul ar putea atinge chiar și 80%.

"Preţul ridicat al petrolului cu siguranţă a dus la un interes mai ridicat în vehicule electrice", a apreciat Paul Gong, de la UBS.

Acesta a completat că, în primele cinci luni ale acestui an, ritmul de creștere a livrărilor externe realizate de China a depășit toate prognozele inițiale, în contrast evident cu rezultatele modeste obținute pe piața lor internă.

Statisticile publicate de Agenția Internațională pentru Energie (IEA) arată că procesul de electrificare avansează rapid în toate regiunile lumii. Anul trecut, una din patru mașini noi cumpărate la nivel global a fost electrică, iar tendința este de accentuare pentru perioada următoare.

Conform proiecțiilor aceleiași instituții, vânzările de vehicule electrice ar putea urca până la valoarea de 23 de milioane de unități, urmând să acopere aproximativ 30% din totalul pieței auto mondiale în anul 2026. În acest ecosistem în schimbare, statul chinez își menține poziția de lider incontestabil în producția mondială de vehicule cu emisii zero.

Un exemplu clar al acestei expansiuni este oferit de holdingul BYD, cel mai important constructor de profil din China. Compania a reușit să livreze peste hotare mai mult de 160.000 de unități doar în luna mai, bifând un progres anual de 80 de procente.

Strategia grupului pentru anul curent este extrem de ambițioasă, vizând vânzarea a 1,5 milioane de mașini în afara granițelor țării. O asemenea performanță ar însemna o majorare cu peste 40% față de volumul de 1,05 milioane de unități raportat în anul precedent. Amintim că, în cursul anului trecut, BYD a devansat gigantul american Tesla, devenind cel mai mare producător global de vehicule electrice din punct de vedere al volumului de vânzări.