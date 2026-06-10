Iranul a lansat miercuri atacuri cu rachete și drone asupra unor baze militare americane din Iordania, Kuweit și Bahrain, ca răspuns la operațiunile militare desfășurate de Statele Unite împotriva unor ținte iraniene din zona Strâmtorii Ormuz, potrivit agenției Reuters.

Escaladarea vine la doar câteva săptămâni după armistițiul convenit între Washington și Teheran în aprilie și ridică noi semne de întrebare privind șansele unui acord de pace care să pună capăt conflictului izbucnit la sfârșitul lunii februarie.

Potrivit Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), atacurile au vizat baze militare americane din Bahrain, Kuweit și Iordania, fiind prezentate drept o reacție la ceea ce Teheranul a numit „agresiunea americană”.

IRGC a susținut că a lansat rachete cu rază lungă de acțiune asupra bazei americane Al-Azraq din Iordania. Printre țintele indicate de partea iraniană s-ar fi aflat hangare pentru avioane de luptă F-35 și un centru de comandă și control.

Înaintea represaliilor iraniene, armata americană anunțase că a lovit sisteme de apărare antiaeriană, stații de control la sol și radare de supraveghere iraniene. Pentagonul a descris operațiunea drept un răspuns proporțional după doborârea unui elicopter american Apache în apropierea Strâmtorii Ormuz.

Un oficial american a declarat că aproape toate rachetele și dronele lansate de Iran au fost interceptate și că nu existau informații imediate privind victime sau pagube la instalațiile militare americane.

Armata iordaniană a anunțat că a interceptat și distrus cinci rachete lansate din Iran către baza Al-Azraq. Autoritățile au precizat că fragmentele rezultate din interceptare nu au provocat victime și nici pagube materiale.

Ministerul Apărării din Kuweit a comunicat că sistemele sale defensive au interceptat „ținte aeriene ostile”, în timp ce Bahrainul a anunțat că apărarea antiaeriană a respins atacurile iraniene.

Cele două state găzduiesc facilități militare americane importante. Bahrainul este sediul flotei regionale a Marinei SUA, iar Kuweitul găzduiește una dintre principalele baze aeriene americane din Golf.

Președintele american Donald Trump a declarat pentru ABC News că reacția Washingtonului trebuia să fie una fermă.

„Cred că răspunsul trebuie să fie foarte puternic și foarte puternic este exact ceea ce este acesta”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

Ulterior, Trump a minimizat importanța incidentului care a declanșat noua confruntare, respectiv doborârea elicopterului Apache.

„Nu a fost ceva grav. Pilotul este bine”, a declarat acesta pentru Wall Street Journal.

Potrivit armatei americane, elicopterul s-a prăbușit în largul coastelor Omanului în timpul unei misiuni de patrulare. Cei doi membri ai echipajului au fost recuperați după aproximativ două ore și se află în stare stabilă.

Ministerul iranian de Externe a anunțat că va reevalua procesul diplomatic cu Statele Unite după ceea ce consideră a fi încălcări repetate ale armistițiului.

🚨 Bigbreaking news 🇮🇷 🇦🇺 Reports of military activity and strikes between the U.S. and Iran in the maritime region have emerged. pic.twitter.com/4KFivVXVcQ — Tehran Live News (@Tehran_lives) June 10, 2026

„Orice proces diplomatic necesită un minim de stabilitate”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Esmaeil Baghaei.

La rândul său, ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a avertizat că prezența forțelor străine în regiune crește riscul unor incidente militare.

„Pentru reducerea riscurilor, cea mai bună soluție este ca acestea să plece”, a scris oficialul iranian pe platforma X.

Reluarea confruntărilor dintre Iran și Statele Unite a avut efecte imediate asupra piețelor financiare. Bursele asiatice au înregistrat scăderi, iar prețul petrolului a crescut pe fondul temerilor privind securitatea transportului maritim prin Strâmtoarea Hormuz.

Înainte de izbucnirea conflictului, aproximativ o cincime din comerțul mondial cu petrol și gaze naturale lichefiate tranzita această rută strategică.

În paralel, negocierile pentru un acord de pace rămân blocate. Washingtonul insistă ca Iranul să renunțe definitiv la orice posibilitate de dezvoltare a armelor nucleare, în timp ce Teheranul solicită ridicarea sancțiunilor internaționale, acces la activele financiare blocate și recunoașterea controlului său asupra Strâmtorii Hormuz.