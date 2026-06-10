Statele Unite au lovit aproape 20 de ținte din Iran în cursul nopții de marți spre miercuri, în timp ce autoritățile americane afirmă că au interceptat aproape toate rachetele și dronele lansate de Teheran ca răspuns, potrivit agenției Reuters.

Escaladarea militară vine după ce președintele Donald Trump a declarat că Iranul a doborât un elicopter american Apache în Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit unui oficial american, evaluările preliminare indică faptul că nu există informații privind victime în rândul personalului militar american și nici pagube semnificative la instalațiile vizate.

Evoluțiile sporesc însă tensiunile într-o regiune deja afectată de confruntări și pun sub semnul întrebării perspectivele unei eventuale detensionări diplomatice.

În replică la operațiunile americane, presa de stat iraniană și Corpul Gardienilor Revoluției Islamice au anunțat atacuri împotriva mai multor obiective militare americane din Orientul Mijlociu.

Autoritățile iraniene susțin că au vizat baza americană Al-Azraq din Iordania cu rachete cu rază lungă de acțiune. Potrivit informațiilor publicate de presa iraniană, printre țintele atacului s-au numărat hangare pentru avioane F-35 și centrul de comandă și control al bazei.

🚨🇧🇭🇮🇷 BREAKING: Footage now circulating allegedly captures the moment an Iranian missile struck the U.S. Fifth Fleet base in Bahrain. Source: @officialrnintel / Writer: Daniel pic.twitter.com/srfeLedact — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 10, 2026

Armata iordaniană a confirmat că a interceptat și distrus cinci rachete lansate din Iran către zona Al-Azraq. Resturi rezultate în urma interceptării au căzut pe teritoriul iordanian, însă autoritățile au precizat că nu s-au înregistrat victime sau pagube materiale.

În paralel, Garda Revoluționară iraniană a anunțat că a atacat și Flota a Cincea a SUA din Bahrain cu drone.

La scurt timp după activarea sirenelor de avertizare, un consilier media al regelui Bahrainului a declarat că sistemele de apărare aeriană au respins atacurile.

Armata Kuweitului a anunțat că sistemele sale de apărare aeriană au fost mobilizate pentru a intercepta ținte aeriene considerate ostile.

Comunicatul a fost emis după ce presa iraniană a relatat că baza aeriană Ali Al Salem, utilizată de forțele americane, a fost vizată de drone lansate de Iran. Autoritățile koweitiene au îndemnat populația să respecte instrucțiunile oficiale de siguranță.

Escaladarea actuală a început după ce președintele Donald Trump a declarat că Iranul a doborât un elicopter american Apache în Strâmtoarea Ormuz.

„Cred că răspunsul trebuie să fie foarte puternic și foarte ferm, iar acesta este exact tipul de răspuns pe care îl oferim”, a declarat Trump pentru ABC News.

🚨 BREAKING: CHAOS ERUPTS IN IRAN 🚨 Multiple major Iranian airports in TOTAL SHUTDOWN amid mysterious explosions and black smoke billowing into the sky! Eyewitnesses report the ground shaking as massive blasts light up the night — is this the beginning of the end for the regime?… pic.twitter.com/ywWn8KegKK — CONSTITUTIONAL PATRIOT🇺🇸 (@ConstitustionX) June 10, 2026

Ulterior, armata americană a lansat noi atacuri asupra unor obiective iraniene. Presa de stat din Iran a relatat că insula Qeshm a fost atacată și că un proiectil a lovit orașul-port Sirik.

De asemenea, au fost raportate explozii în apropierea orașului Bandar Abbas și în zona districtului Jask, situat la intrarea în Strâmtoarea Ormuz.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a transmis pe rețeaua X că Iranul „nu va lăsa fără răspuns niciun atac sau amenințare”.

Într-un mesaj separat, oficialul iranian a cerut Statelor Unite să „părăsească regiunea dacă vor să fie în siguranță”, semnalând că Teheranul este pregătit pentru noi represalii în cazul continuării operațiunilor militare.