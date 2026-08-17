RC Lens a produs surpriza în Trophee des Champions și a trecut duminică seara de Paris Saint-Germain, scor 1-0, adjudecându-și pentru prima dată în istorie Supercupa Franței.

Partida a pus față în față campioana Franței și deținătoarea Cupei Franței, iar echipa RC Lens a profitat din plin de avantajul terenului propriu.

Meciul s-a disputat pe Stade Bollaert, arena formației „Sang et Or”, iar gazdele au început curajos confruntarea cu echipa pariziană, câștigătoare a Ligue 1 și a Cupei Franței. PSG, dublă campioană a Europei și deținătoare a Supercupei continentale, a început astfel sezonul cu o înfrângere într-o partidă care i-a adus primul trofeu pus în joc.

Singurul gol al întâlnirii a fost marcat în minutul 32. Florian Thauvin a reușit să găsească drumul spre poarta formației pariziene și a oferit echipei sale avantajul care avea să se dovedească decisiv.

Lens a fost nevoită însă să joace mai bine de o repriză în inferioritate numerică. În minutul 39, Kyllian Antonio a văzut cartonașul roșu în urma unui fault comis asupra lui Akliouche. Rămasă cu zece jucători, formația pregătită de Dino Toppmoller s-a retras și a trebuit să facă față presiunii exercitate de PSG.

Parizienii nu au reușit să transforme superioritatea numerică în gol, defensiva gazdelor rezistând până în ultimele minute ale întâlnirii.

Situația numerică de pe teren s-a echilibrat în minutul 86, când Nuno Mendes a fost eliminat, iar PSG a rămas și ea în zece oameni. În ciuda încercărilor formației pariziene de a evita eșecul, Lens a păstrat avantajul minim până la fluierul final.

Succesul are o semnificație specială pentru RC Lens, care își trece în palmares primul Trofeu al Campionilor din istorie. Formația a mai disputat o finală a competiției, în 1998, însă atunci a pierdut chiar în fața lui PSG.

Victoria de duminică îi oferă, astfel, lui Lens un început de sezon memorabil și pune capăt seriei PSG înainte ca aceasta să-și poată adăuga un nou trofeu în vitrină.