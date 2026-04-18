RC Lens a învins Toulouse FC într-un meci spectaculos din Liga 1

RC Lens a anunțat pe Facebook că a obținut o victorie spectaculoasă pe teren propriu, scor 3-2, în fața formației Toulouse FC, într-un meci din etapa a 30-a a campionatului Franței, Ligue 1. Gazdele au reușit o revenire completă după ce au fost conduse la două goluri diferență încă din primele minute.

Partida a început foarte bine pentru Toulouse, care a surprins defensiva lui Lens încă din start. Oaspeții au deschis scorul rapid, în minutul 6, și au continuat în același ritm, reușind să își dubleze avantajul în minutul 13, profitând de un început ezitant al gazdelor.

Momentul care a schimbat complet dinamica jocului a venit în minutul 17, când Toulouse a rămas în inferioritate numerică după o eliminare. Această decizie a arbitrajului a deschis drumul revenirii pentru RC Lens, care a început treptat să controleze jocul și să împingă liniile adversarului în propria jumătate.

Deși a avut posesia și inițiativa, Lens a reușit să reducă diferența abia în repriza secundă, în minutul 61, când a venit primul gol al gazdelor. După acest moment, presiunea a crescut constant, iar echipa din nordul Franței a găsit rapid și golul egalizator, la doar câteva minute distanță.

Finalul meciului a fost tensionat, cu Lens împingând tot mai mult spre poarta adversă. Efortul ofensiv a fost răsplătit în prelungiri, când gazdele au reușit să marcheze golul victoriei, completând astfel o revenire totală de la 0-2 la 3-2.

În clasament, RC Lens continuă sezonul foarte bun și ocupă locul secund în Ligue 1, cu 62 de puncte, menținând un avans confortabil față de echipele urmăritoare.

