Meciuri importante în Superliga, programate în prima zi de Paște. Echipele care vor juca duminică seară
Două partide din Superliga de fotbal sunt programate duminică, în prima zi de Paște, cu mize diferite în clasament. La Cluj-Napoca se va disputa un meci important pentru calificarea în cupele europene, în timp ce la Slobozia miza este evitarea retrogradării.

Meciul dintre Unirea Slobozia și Petrolul Ploiești, programat în prima zi de Paște

Prima partidă a zilei le va aduce față în față pe Unirea Slobozia și Petrolul Ploiești. Meciul este programat să înceapă la ora 18.15. Cele două echipe ocupă locurile 7 și 8 în clasamentul grupei de play-out și au același număr de puncte, câte 19.

Pozițiile pe care se află cele două formații sunt importante, deoarece locurile 7 și 8 duc la barajul pentru evitarea retrogradării. În același timp, locurile 9 și 10 înseamnă retrogradarea directă. Pe locul 9 se află Hermannstadt, care are 18 puncte, la doar un punct în spatele celor două echipe.

CFR Cluj și Dinamo București se întâlnesc la Cluj-Napoca

A doua partidă a zilei se va disputa la Cluj-Napoca, între CFR Cluj și Dinamo București, de la ora 21.00. Confruntarea are o miză importantă în clasamentul play-off-ului.

Pregătiri meci Dinamo București. Sursa foto: Captură video Facebook

CFR Cluj ocupă locul 4, cu 30 de puncte, în timp ce Dinamo București se află pe poziția a șasea, cu 27 de puncte. Liderul clasamentului este U Cluj, care a acumulat 36 de puncte.

Etapa a IV-a din play-out, începută vineri

Etapa a IV-a din play-out a început vineri, la Sibiu, unde FC Hermannstadt a învins Farul Constanța cu scorul de 1-0, singurul gol al partidei fiind marcat în prelungiri. Antrenorul Ianis Zicu și-a anunțat demisia de la Farul Constanța după înfrângere.

„Este dureros, este frustrant, ținând cont că am avut atâtea oportunități să deschidem scorul. Din păcate, lucrurile sunt de asemenea manieră de ceva timp și cred că în acest moment trebuie să fie un anumit șoc la echipă. În România, acesta este lucrul care ajută, iar la cât iubesc echipa mă gândesc și la acest lucru”, a spus acesta.

Sâmbătă au avut loc alte două meciuri. UTA Arad a câștigat meciul cu FC Botoșani, scor 3-1, iar FCSB s-a impus categoric în fața Oțelului Galați, cu scorul de 4-0.

