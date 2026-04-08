Liga Campionilor: Bayern a învins Real Madrid cu 2-1 într-un meci tensionat

Liga Campionilor: Bayern a învins Real Madrid cu 2-1 într-un meci tensionatSursa: Cont X Bayern Munchen
Bayern München a obținut a învins-o pe Real Madrid cu 2-1, marți seară, în prima manșă a sferturilor de finală din Liga Campionilor. Într-o altă partidă disputată în aceeași fază a competiției, Arsenal Londra s-a impus la limită pe terenul lui Sporting Lisabona, scor 1-0, consolidându-și șansele de calificare, potrivit UEFA.

Bayern a învins Real Madrid cu 2-1 într-un meci tensionat

Confruntarea de pe stadionul madrilen a fost una echilibrată în prima repriză, cu ambele echipe încercând să controleze ritmul jocului. Bayern a dat însă lovitura înainte de pauză, când Luis Díaz a finalizat un contraatac rapid în minutul 41, profitând de o breșă în defensiva gazdelor.

Formația germană a revenit de la vestiare cu o atitudine ofensivă și și-a dublat avantajul imediat după reluare. În minutul 46, Harry Kane a înscris cu un șut precis, plasat la colțul porții, majorând diferența și complicând situația pentru Real Madrid.

Echipa spaniolă a început să pună presiune treptat pe defensiva adversă. Eforturile jucătorilor de la Real Madrid au fost răsplătite în minutul 74, când Kylian Mbappé a redus din diferență, finalizând din apropiere o acțiune construită pe partea dreaptă.

DIICOT a reconstituit scenariul pozelor regizate cu Nicușor Dan, Coldea și Ponta
DIICOT a reconstituit scenariul pozelor regizate cu Nicușor Dan, Coldea și Ponta
NASA accelerează pregătirile pentru Artemis III, în timp ce echipajul Artemis II se întoarce spre Pământ
NASA accelerează pregătirile pentru Artemis III, în timp ce echipajul Artemis II se întoarce spre Pământ

Tensiuni în ultimele minute ale meciului

Ultimele minute ale partidei au fost marcate de intensitate ridicată și ocazii importante la ambele porți. Mbappé a fost aproape de egalare în minutul 90, însă nu a reușit să concretizeze o oportunitate favorabilă. De cealaltă parte, Jamal Musiala a ratat și el o șansă importantă în minutul 89, care ar fi putut asigura un avantaj mai confortabil pentru bavarezi.

În urma acestui rezultat, Bayern München pleacă cu un ușor avantaj înaintea manșei retur, însă calificarea rămâne deschisă, în condițiile în care Real Madrid a demonstrat că poate reveni în joc.

Arsenal a învins Sporting

La Lisabona, Arsenal a obținut o victorie extrem de valoroasă în fața lui Sporting, într-un meci în care echilibrul s-a menținut până în ultimele momente. Londonezii au reușit să dea lovitura în prelungiri, când Kai Havertz a marcat în minutul 90+1, aducând un succes important echipei sale.

Partida a fost una disputată, cu puține ocazii clare de gol, dar cu o organizare tactică riguroasă din partea ambelor formații. Golul marcat pe final le oferă englezilor un avantaj moral și strategic înaintea returului, unde vor încerca să își securizeze calificarea în faza următoare a competiției.

Stiri calde

08:29 - DIICOT a reconstituit scenariul pozelor regizate cu Nicușor Dan, Coldea și Ponta
08:21 - NASA accelerează pregătirile pentru Artemis III, în timp ce echipajul Artemis II se întoarce spre Pământ
08:15 - Liga Campionilor: Bayern a învins Real Madrid cu 2-1 într-un meci tensionat
08:07 - Prețul petrolului scade accelerat după suspendării atacurilor în Iran
08:01 - Ce scrie presa internațională despre moartea lui Mircea Lucescu, primul „dușman” al lui Pep Guardiola
07:54 - Băile termale din Ungaria, alese tot mai des de români pentru vacanța de Paște. La ce preț ajunge un sejur de câteva ...

Efectele adverse ale vaccinului expirat
Efectele adverse ale vaccinului expirat
Alecu Racoviceanu, despre o mare problemă a lui Donald Trump: Și-a ostilizat propriul electorat
Alecu Racoviceanu, despre o mare problemă a lui Donald Trump: Și-a ostilizat propriul electorat
Octavian Hoandră: Afacerea vaccinurilor e foarte murdară și aparține Bruxelles-ului
Octavian Hoandră: Afacerea vaccinurilor e foarte murdară și aparține Bruxelles-ului

