Scandal la Real Madrid. Medicii echipei l-au diagnosticat greșit pe Mbappe

O eroare a echipei medicale de la Real Madrid a dus la întârzierea recuperării lui Kylian Mbappe, după ce accidentarea sa la genunchi a fost analizată greșit timp de mai multe săptămâni. Problema reală a fost identificată abia ulterior, după noi investigații, informează El Pais.

Fotbalistul francez s-a accidentat pe 7 decembrie, în meciul cu Celta de Vigo, la genunchiul stâng. Cu toate acestea, medicii clubului au analizat inițial imagini RMN ale genunchiului drept, potrivit informațiilor apărute în presă și confirmate din surse apropiate situației.

Pe baza acestui diagnostic eronat, Mbappe a ratat doar meciul din 10 decembrie cu Manchester City, însă a revenit rapid pe teren. A jucat integral partida cu Deportivo Alavés din 14 decembrie, apoi 90 de minute cu Talavera CF în Cupă, pe 17 decembrie, și încă un meci complet cu Sevilla FC, pe 20 decembrie, deși acuza în continuare dureri.

Situația reală a devenit evidentă abia după pauza de iarnă. La antrenamentul cu porțile deschise din 30 decembrie, atacantul a fost văzut resimțind din nou probleme la genunchiul stâng. Ulterior, după noi teste, clubul a anunțat oficial că s-a identificat „o entorsă la genunchiul stâng”.

După această corectare a diagnosticului, Real Madrid a făcut schimbări la nivelul staffului medical, readucându-l pe Niko Mihic în conducerea departamentului. Pe 13 ianuarie, Mbappe a fost văzut din nou pe teren, la Valdebebas, în cadrul primului antrenament coordonat de Álvaro Arbeloa.

Chiar și așa, prezența sa în lot a fost fluctuantă în perioada următoare. Atacantul a alternat aparițiile pe teren cu absențe, în timp ce problemele medicale nu erau complet lămurite.

În cele din urmă, Mbappe a decis să caute o opinie suplimentară la Paris, unde a ajuns însoțit de Niko Mihic. A lipsit inclusiv de la meciul retur din playoff-ul Ligii Campionilor contra Benficăi, disputat pe 25 februarie, după ce cu câteva zile înainte evoluase integral împotriva Osasunei.

Perioada petrecută în capitala Franței s-a dovedit esențială pentru stabilirea unui diagnostic corect și a unui plan eficient de recuperare. „Am avut norocul să găsesc diagnosticul corect când am venit la Paris și, împreună, am reușit să găsim cel mai bun plan pentru a reveni la cel mai bun nivel”, a spus el. Fotbalistul a descris și starea prin care a trecut în perioada în care problema nu era clară.

„A fost multă frustrare, multă furie și chiar puțină anxietate. Ajunsesem într-un punct în care nu știam ce am. Nu am trecut prin acea perioadă în cel mai bun mod; nu eram cel mai fericit jucător din lume.”

Diagnosticul corect a fost stabilit cu ajutorul medicului Bertrand Sonnery-Cottet, specialist în ligamentele genunchiului, care activează la Centre Orthopedique Santy. Sub supravegherea acestuia, Mbappe a urmat un program de recuperare până pe 8 martie. După revenirea la Madrid, atacantul a reintrat treptat în programul echipei. Pe 11 martie a reluat antrenamentele, iar pe 17 martie a evoluat câteva minute în returul optimilor Ligii Campionilor cu Manchester City, pe stadionul Etihad. Ulterior, a primit minute și în derby-ul cu Atlético de Madrid, unde a fost introdus pe teren pentru 26 de minute.

După aceste evoluții, Mbappe a fost convocat la naționala Franței, care are programate meciuri amicale la finalul lunii martie. Situația sa a fost comparată cu cea a lui Jude Bellingham, aflat într-un proces similar de revenire după accidentare.

Antrenorul Álvaro Arbeloa a transmis că nu există îngrijorări legate de participarea jucătorilor la echipele naționale. „Nu pot pretinde că nu merg la națională. Sunt jucători extrem de importanți pentru mine, ca antrenor al lui Real Madrid, și înțeleg că sunt la fel de importanți pentru echipele lor naționale, care în câteva luni au Cupa Mondială.”

Acesta a adăugat că are încredere în modul în care fotbaliștii își gestionează revenirea: „Nu este nicio problemă, pentru că sunt doi jucători foarte, foarte inteligenți. Știu cât de importanți sunt pentru țările lor, dar și pentru cluburile lor. Îi aștept înapoi peste câteva zile.”

La revenirea la club, Mbappe va intra într-o perioadă decisivă a sezonului, cu lupta pentru titlu în campionat încă deschisă și cu dubla din sferturile Ligii Campionilor împotriva lui Bayern München programată în aprilie.