Jose Mourinho părăsește Benfica și se întoarce la Real Madrid, club pe care l-a mai antrenat între 2010 și 2013. Portughezul de 63 de ani lasă în urmă o echipă neînvinsă în campionat, iar locul său pe banca tehnică de la Lisabona va fi luat de Marco Silva, fost antrenor al lui Fulham.

Revenirea lui Mourinho la Real Madrid se produce după un sezon dezastruos pentru gruparea madrilenă : două sezoane consecutive fără niciun trofeu și o serie de controverse în vestiar care au dus la demiterea lui Xabi Alonso în ianuarie. Álvaro Arbeloa a asigurat interimatul pe banca madrilenilor până la finalul sezonului. Sky SportsSky Sports Benfica a anunțat că Real Madrid va plăti 15 milioane de euro compensație pentru eliberarea tehnicianului portughez.

Mourinho și-a dat acordul pentru această numire, se precizează în comunicatul clubului din Lisabona. „Astfel s-a încheiat al doilea mandat al lui Jose Mourinho în calitate de antrenor al echipei de fotbal profesionist a clubului Benfica", se arată în același comunicat. În primul său mandat la Real Madrid, între 2010 și 2013, Mourinho a câștigat La Liga, Copa del Rey și Supercupa Spaniei.

Mourinho a preluat conducerea echipei Benfica în septembrie și a dus-o pe locul al treilea în Primeira Liga, echipa terminând campionatul fără nicio înfrângere , o performanță remarcabilă, insuficientă însă pentru titlu.

Locul lui Mourinho pe banca tehnică a lui Benfica va fi ocupat de Marco Silva, în vârstă de 48 de ani. Clubul portughez a anunțat că a ajuns la un acord cu tehnicianul, care urmează să semneze un contract valabil până la sfârșitul sezonului 2027-2028, cu opțiunea de prelungire până în sezonul 2028-2029. Silva și-a încheiat un mandat de cinci ani la Fulham în urmă cu o săptămână, odată cu expirarea contractului său la Craven Cottage.