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Mourinho revine la Real Madrid după 13 ani, iar Marco Silva preia Benfica

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Mourinho revine la Real Madrid după 13 ani, iar Marco Silva preia BenficaJose Mourinho. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Jose Mourinho părăsește Benfica și se întoarce la Real Madrid, club pe care l-a mai antrenat între 2010 și 2013. Portughezul de 63 de ani lasă în urmă o echipă neînvinsă în campionat, iar locul său pe banca tehnică de la Lisabona va fi luat de Marco Silva, fost antrenor al lui Fulham.

Jose Mourinho

Jose Mourinho. Sursa foto: facebook/Fenerbahçe

, înapoi la Bernabeu după 13 ani

Revenirea lui Mourinho la Real Madrid se produce după un sezon dezastruos pentru gruparea madrilenă :  două sezoane consecutive fără niciun trofeu și o serie de controverse în vestiar care au dus la demiterea lui Xabi Alonso în ianuarie. Álvaro Arbeloa a asigurat interimatul pe banca madrilenilor până la finalul sezonului. Sky SportsSky Sports Benfica a anunțat că Real Madrid va plăti 15 milioane de euro compensație pentru eliberarea tehnicianului portughez.

 

Mourinho și-a dat acordul pentru această numire, se precizează în comunicatul clubului din Lisabona. „Astfel s-a încheiat al doilea mandat al lui Jose Mourinho în calitate de antrenor al echipei de fotbal profesionist a clubului Benfica", se arată în același comunicat. În primul său mandat la Real Madrid, între 2010 și 2013, Mourinho a câștigat La Liga, Copa del Rey și Supercupa Spaniei.

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sursa: Facebook

Ce lasă în urmă la Benfica

Mourinho a preluat conducerea echipei Benfica în septembrie și a dus-o pe locul al treilea în Primeira Liga, echipa terminând campionatul fără nicio înfrângere , o performanță remarcabilă, insuficientă însă pentru titlu.

Marco Silva, noul tehnician al lui Benfica

Locul lui Mourinho pe banca tehnică a lui Benfica va fi ocupat de Marco Silva, în vârstă de 48 de ani. Clubul portughez a anunțat că a ajuns la un acord cu tehnicianul, care urmează să semneze un contract valabil până la sfârșitul sezonului 2027-2028, cu opțiunea de prelungire până în sezonul 2028-2029. Silva și-a încheiat un mandat de cinci ani la Fulham în urmă cu o săptămână, odată cu expirarea contractului său la Craven Cottage.

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