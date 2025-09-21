Jose Mourinho, revenire în forță în Portugalia. Victorie cu Benfica Lisabona

Jose Mourinho (62 de anni) a avut parte de o revenire de succes pe banca celor de la Benfica Lisabona. „Roș-albii” s-au impus, sâmbătă, pe terenul lui AVS, scor 0-3. Heorhiy Sudakov (45+3), Vangelis Pavlidis (59 - penalty) și Franjo Ivanovici (64) au fost marcatorii golurilor. Benfica e pe locul al 2-lea al clasamentului, cu 13 puncte și un meci mai puțin disputat. Lideră e FC Porto cu un total de 18 puncte.

Tehnicianul portughez s-a reîntors la formația la care a debutat în anul 2000. „The Special One” n-a avut mare succes la acea vreme. Dar a strălucit la rivala FC Porto, cu care a câștigat Cupa UEFA și 2003 și Liga Campionilor un an mai târziu.

În vara acestui an, Mourinho a fost dat afară de la gruparea turcă Fenerbahce, după ce „galben-albaștrii” au ratat calificarea în grupele UEFA Champions League. Chiar după o dublă cu Benfica (scor 0-0 și 0-1).

În SUA, Lionel Messi a reuşit două goluri şi a oferit o pasă decisivă, sâmbătă, în meciul pe care echipa sa, Inter Miami, l-a câştigat pe teren propriu, cu scorul de 3-2, în faţa formaţiei DC United, în Major League Soccer (MLS).

Inter Miami a urcat pe locul al cincilea în Conferinţa de Est a MLS, cu 52 de puncte, după această victorie, considerată foarte importantă de către antrenorul său, Javier Mascherano, în vederea calificării în play-off-ul Ligii profesioniste nord-americane.

Căpitanul naţionalei Argentinei negociază de mai multe luni prelungirea contractului său cu Inter Miami, care expiră în decembrie. În această vară au circulat zvonuri despre o tentativă a Ligii saudite de a-l racola pe Messi şi a-l aduce în acelaşi campionat cu marele său rival portughez Cristiano Ronaldo. Însă, potrivit presei americane, Inter Miami şi argentinianul s-au pus de acord în privinţa prelungiri colaborării, un anunţ oficial în acest sens fiind aşteptat în perioada următoare.