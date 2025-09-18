Jose Mourinho vrea să revină la Benfica Lisabona după 25 de ani

Antrenorul Jose Mourinho a declarat că vrea să revină pe banca celor de la Benfica Lisabona: „Înainte de a urca în avion, m-au întrebat dacă sunt interesat [să antrenez Benfica]. Am răspuns că da. Benfica m-a contactat oficial. Le-am spus că sunt în străinătate şi că, la întoarcerea în Portugalia, voi fi încântat să discut cu ei. Când mi s-a prezentat posibilitatea de a antrena Benfica, nu am ezitat: sunt interesat. (...) Ce antrenor ar refuza Benfica? Eu nu”, a declarat Jose Mourinho, citat abola.pt.

Propunerea din partea celor de la Benfica Lisabona a venit la scurt timp după demiterea antrenorului Bruno Lage.

Totul este gata pentru revenirea lui Jose Mourinho pe banca Benficăi, exact la 25 de ani după ce și-a început cariera ca antrenor principal al „vulturilor”. În 2000, el a avut o scurtă perioadă pe stadionul Luz, fiind demis după aproximativ zece meciuri.

Ulterior, a trecut la Leiria și a cunoscut primele mari succese cu FC Porto, între 2002 și 2004, înainte de cariera sa internațională.

Cu toate acestea, tehnicianul a ținut să precizeze că momentul „nu reprezintă o celebrare a carierei”.

Vorbind despre Bruno Lage, Mourinho a arătat empatie față de conaționalul său.

„Nu cred că există antrenor care să plece fără frustrare sau fără să se întrebe dacă lucrurile nu puteau merge altfel. Îl respect și îl susțin pe Bruno, pentru că am trecut și eu prin asta. Și nu cu mult timp în urmă.

Ce am spus despre el acum șase săptămâni repet și acum: este un antrenor foarte bun, care a condus un grup valoros de jucători, iar pentru asta i-am felicitat.

Și, deși nu pot spune că sunt un model de fair-play, am recunoscut atunci că cei mai buni au câștigat și au meritat victoria. Nu a fost un lucru simplu pentru mine”, a declarat Mourinho.

Benfica Lisabona se află într-o perioadă de schimbări, după demiterea antrenorului Bruno Lage. Decizia a venit în urma înfrângerii surprinzătoare de pe teren propriu, 2-3 cu formația azeră Qarabag, în Liga Campionilor.

Oficialii clubului caută acum să redreseze echipa, iar revenirea lui Mourinho este văzută ca o opțiune puternică.