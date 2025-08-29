Sport Prăbușirea unui titan al fotbalului. Jose Mourinho, un deceniu de eșecuri. Portughezul nu mai ajunge la București







Jose Mourinho (62 de ani) a bifat un nou eșec într-o carieră care a început colosal și riscă să se termine lamentabil. Antrenorul portughez s-a despărțit, azi, de Fenerbahce, gigantul fotbalului din Turcia, alături de Galatasaray și Beșiktaș. „Galben-albaștrii” au ratat un mare obiectiv: calificarea în grupa Ligii Campionilor.

Capăt de drum a fost play-off-ul competiției, acolo unde Fenerbahce a fost eliminată de Benfica Lisabona, după 0-0 acasă și 0-1 în deplasare. Așadar, Mourinho nu va ajunge la București, pentru partida pe care FCSB o va disputa în Liga Europa cu Fener.

„The Special One” a ajuns deja un deceniu de eșecuri pe banca tehnică. Indiferent că a fost vorba despre Manchester United, Tottneham, AS Roma sau Fenerbahce. Mourinho a fost, la un moment dat cel mai bine cotat antrenor din fotbalul mondial. După ce a reușit performanțe incredibile. După experiențe nereușite la Benfica (2000) și Leiria (2001 - 2002), tehnicianul, care fusese traducător la Barcelona, a preluat-o în 2002 pe FC Porto. Un an mai târziu a câștigat Cupa UEFA (3-2 în finală cu Celtic Glasgow). Iar în următorul sezon a dus trofeul Ligii Campionilor la Porto (3-0 în finală cu AS Monaco). A fost cea mai mare surpriză din istoria competiției - formatul apărut în 1992 - 1993.

În 2004, a ajuns la cel mai bogat club din acele timpuri, Chelsea finanțată de oligarhul rus Roman Abramovici. La primul sezon a câștigat Premier League. În acel sezon, el a stârnit și un scandal uriaș, în care a fost implicat Adrian Mutu. Jucătorul londonezilor a fost prins pozitiv cu cocaina, la un control cerut de Jose.

Antrenorul portughez a devenit un sinonim al trofeelor. Nu a reușit totuși să aducă pe „Stamford Bridge” Liga Campionilor, marele vis al lui Abramovici.

A făcut-o însă la Inter Milano, formație cu care a semnat în 2008. Un an mai devreme, tehnicianul se despărțise de Cheslea. În 2010, cu Cristi Chivu Titular, interiștii au câștigat UEFA Champions League, scor 2-0 în finala cu Bayern Munchen.

Între 2010 și 2013, portughezul a condus-o pe Real Madrid. Într-o perioadă în care s-a luptat cu cea mai bună echipă din istorie: FC Barcelona lui Pep Guardiloa (plecat la catalani în 2012). A câștigat cu Real La Liga și Supercupa Spaniei (2012) și Cupa Spaniei (2011).

Apoi, în 2013, a revenit la Chelsea. A câștigat din nou Premier League și Cupa Ligii. Apoi, pentru Mourinho a început căderea. Echipele pe care le-a pregătit în ultimii zece ani nu au mai impresionat și au plictisit. La Manchester United (2016 - 2018) a dezamăgit, chiar dacă a câștigat Cupa Ligii (2017), Supercupa Angliei (2016) și Liga Europa (2017): trofee de mâna a doua.

La Tottenham (2019 - 2021) nu a reușit nimic notabil, cu o formație pe care n-a reușit să o scoată din zona loserilor. În Italia, la AS Roma, a adus un trofeu, Conference League (2022), mult prea puțin față de renumele lui Mourinho și pretențiile fanilor din capitala Italiei.