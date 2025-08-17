Sport

Premier League. Primul derby pe Old Trafford: Arsenal- Manchester United, 1-0

Premier League. Primul derby pe Old Trafford: Arsenal- Manchester United, 1-0
Arsenal a câștigat prima confruntare a sezonului din Premier League împotriva lui Manchester United, duminică, pe stadionul Old Trafford, scor 1-0. Unicul gol al partidei a fost înscris de fundașul Riccardo Calafiori în minutul 13, cu o lovitură de cap din apropiere, după un corner executat de Declan Rice. Portarul Altay Bayındır, titular în locul lui Andre Onana, nu a reușit să respingă balonul.

Arsenal-Manchester United, în Premier League

Manchester United a început sezonul cu mai multe modificări în lot, după o campanie de transferuri estimată la aproximativ 200 de milioane de lire sterline. Bryan Mbeumo și Matheus Cunha au fost titulari, iar Benjamin Sesko a debutat în repriza a doua. Arsenal l-a introdus pe Viktor Gyokeres în primul său meci oficial, însă atacantul suedez a fost înlocuit în repriza secundă.

Formația antrenată de Mikel Arteta a continuat să se bazeze pe eficiența la faze fixe, o caracteristică remarcată în sezoanele precedente. Defensiva londonezilor a rezistat presiunii ofensive a gazdelor, care nu au reușit să înscrie în ciuda intensității jocului.

Alte rezultate din etapa de duminică

În celelalte meciuri disputate duminică, Chelsea și Crystal Palace au încheiat la egalitate, scor 0-0, pe Stamford Bridge. Crystal Palace a avut un gol anulat de VAR, iar Eberechi Eze, aflat în atenția clubului Tottenham, a fost aproape de a marca. Nottingham Forest a învins Brentford cu scorul de 3-1, grație unei duble reușite de Chris Wood. Antrenorul Nuno Espírito Santo s-a declarat mulțumit de evoluția echipei în prima repriză.

Partida dintre Leeds United și Everton este programată luni, 18 august, încheind prima rundă a sezonului 2025/2026 din Premier League.

