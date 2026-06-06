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Decizia care i-a schimbat destinul lui Ronaldo. Cum a ajuns să câștige sute de milioane de dolari

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Decizia care i-a schimbat destinul lui Ronaldo. Cum a ajuns să câștige sute de milioane de dolari
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Din cuprinsul articolului

La finalul anului 2022, viitorul lui Cristiano Ronaldo în fotbalul de top părea incert. Relația tensionată cu Manchester United și pierderea statutului de titular au alimentat speculațiile privind următorul pas din cariera portughezului. Ulterior, cunoscutul fotbalist portughez și-a exprimat nemulțumirea vizavi de situația în care se afla și a declarat că se simte „trădat” de clubul englez.

Mutarea care l-a transformat pe Cristiano Ronaldo în miliardar

Relația dintre Ronaldo și Manchester United s-a încheiat chiar înainte de Cupa Mondială din 2022. Deși plecarea sa de pe Old Trafford a fost privită cu incertitudine, decizia s-a transformat ulterior într-un punct de cotitură care i-a adus câștiguri financiare record.

În ianuarie 2023, atacantul portughez a semnat cu Al-Nassr, iar în 2025 și-a prelungit înțelegerea pentru încă doi ani. Potrivit estimărilor făcute de Forbes, contractul îi aduce venituri de peste 200 de milioane de dolari pe an, o sumă fără precedent în fotbalul mondial.

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Ronaldo și Georgina. Sursa foto: Instagram

Ce sumă încasa starul înainte să facă pactul cu arabii

Înainte de transferul în Arabia Saudită, Ronaldo câștiga deja peste 60 de milioane de dolari anual din activitatea sportivă. Noile condiții contractuale, la care s-au adăugat bonusurile, sponsorizările și investițiile personale, au contribuit decisiv la creșterea averii sale.

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Cristiano Ronaldo a devenit primul sportiv aflat încă în activitate care a depășit pragul de 2 miliarde de dolari câștigați de-a lungul carierei. Totodată, averea sa este evaluată în prezent la aproximativ 1,2 miliarde de dolari. Portughezul face parte dintr-un grup restrâns de sportivi miliardari, alături de LeBron James, Tiger Woods și Lionel Messi. De asemenea, și David Beckham este inclus în categoria miliardarilor, în parte datorită participației sale la Inter Miami CF.

Ce spunea Ronaldo despre bani

Cristiano Ronaldo a vorbit despre acest subiect în 2025.

„A fost obiectivul meu să ajung la acest număr. Este ca și cum ai câștiga Balonul de Aur”, spunea el.

Fotbalistul făcea referire la prestigiosul trofeu acordat celui mai bun jucător din lume, distincție pe care a câștigat-o de cinci ori în carieră.

De-a lungul anilor, Cristiano Ronaldo și-a construit una dintre cele mai puternice imagini din sportul mondial. Personalitatea sa competitivă și încrederea afișată constant l-au transformat într-unul dintre cei mai valoroși sportivi din punct de vedere comercial. După câștigarea primului Balon de Aur, în 2008, în perioada petrecută la Manchester United, Nike a lansat o campanie de promovare dedicată portughezului.

„Dragostea voastră mă face puternic; ura voastră mă face de neoprit”, a fost sloganul campaniei.

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