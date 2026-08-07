O analiză a celor 2.000 de zile de PNRR ne arată cum USR a conceput arhitectura inițială a planului și de ce PNL și PSD au fost nevoite să gestioneze și să renegocieze jaloane tehnice nerealiste pentru a salva fondurile europene.

Dezbaterea publică privind trasarea și gestionarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) este frecvent dominată de retorică electorală. Dincolo de discursuri, cifrele oficiale și documentele instituționale oferă o radiografie clară a responsabilității decizionale.

Analizând o perioadă de 2.000 de zile, de la adoptarea regulamentului european (11 februarie 2021) până în august 2026, plecând de la datele sintetizate de europarlamentarul Victor Negrescu, reiese o realitate incontestabilă: arhitectura și constrângerile planului au fost dictate exclusiv, la început, de USR. Lăsând guvernelor ulterioare dificila sarcină de a implementa și repara jaloane adesea rupte de realitatea administrativă.

Coordonarea PNRR în România se realizează prin Comitetul Interministerial de Coordonare (CIC PNRR), condus de prim-ministru ca președinte și de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) ca vicepreședinte.

Elaborarea și redactarea tehnică a planului la Bruxelles a reprezentat momentul definitoriu în care s-au setat regulile jocului. Această sarcină a căzut exclusiv în responsabilitatea tehnică a unui singur partid: USR

Fundamentarea tehnică deficitară: MIPE a fost condus de Cristian Ghinea (USR) în primele 209 zile ale procesului, adică 10,45% din perioada totală analizată. Timp aparent puțin, dar decisiv! Atunci s-a trimis PNRR la Bruxelles, fără aprobarea Parlamentului sau a Guvernului.

În această fereastră de timp, echipa USR a elaborat structura, reformele și jaloanele inițiale trimise Comisiei Europene. Problema majoră a fost că multe dintre aceste jaloane au fost prost trasate, rigide sau inaplicabile din punct de vedere administrativ și economic.

Deși a scris planul tehnic, USR PLUS a avut 0 zile la conducerea Guvernului (0%), neavând responsabilitatea macro a implementării propriilor jaloane.

Odată demarat și ajuns în faza practică, PNRR-ul României s-a confruntat rapid cu blocaje majore. Execuția a demonstrat că țintele concepute inițial acționau ca o frână, necesitând intervenții urgente pentru a nu pierde banii europeni.

Corectarea acestor vulnerabilități a necesitat un lobby intens la Bruxelles. Reprezentanții PSD și ai PNL, prin demersurile active ale europarlamentarilor, au intervenit direct pentru a modifica și flexibiliza regulamentul Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR).

Acest efort diplomatic a permis salvarea unor fonduri și deblocarea unor proiecte care riscau să fie pierdute definitiv din cauza constrângerilor din forma inițială a planului scrisă de USR.

Plafonarea cheltuielilor cu pensiile la 9,4% din PIB. Această măsură ar fi dus la „înghețarea” pensiilor românilor pentru următoarele decenii. Jalonul a fost, în cele din urmă, renegociat și înlocuit cu o regulă de cheltuieli mai flexibilă.

Reforma și tăierea pensiilor speciale. Jalonul impune alinierea pensiilor speciale ceea ce a stârnit controverse uriașe, blocaje legislative repetate și contestații la Curtea Constituțională.

Modificarea regimului fiscal pentru microîntreprinderi. PNRR prevede reducerea treptată a ariei de aplicabilitate a regimului special pentru microîntreprinderi. respectiv scăderea pragului de la 500.000 de euro la praguri mult mai mici, cum ar fi 60.000 de euro sau chiar mai jos, conform solicitărilor Comisiei Europene. Aceasta a generat un val de nemulțumiri în rândul antreprenorilor și al mediului de afaceri, care acuză sugrumarea micilor afaceri.

Eliminarea excepțiilor fiscale din IT, construcții, agricultură. Planul impune lărgirea bazei de impozitare prin eliminarea treptată a facilităților fiscale acordate unor sectoare cheie. Măsura a fost aplicată parțial prin reintroducerea CASS pentru constructori, IT-iști și angajații din agricultură, stârnind proteste din partea patronatelor, care au avertizat asupra riscului de exod al specialiștilor.

Închiderea minelor și a centralelor pe cărbune (Legea Decarbonizării). Asumarea unui calendar strict și accelerat pentru scoaterea din exploatare a capacităților de producție a energiei pe bază de cărbune. A fost o măsură extrem de criticată, pe fondul crizei energetice europene, oponenții susținând că România își periclitează securitatea energetică.

Majorarea taxelor locale în funcție de valoarea de piață. PNRR prevede modificarea modului în care se calculează impozitele pe proprietate (clădiri și terenuri), trecând de la grilele notariale sau valorile de referință vechi la valorile reale de piață. Măsura, amânată succesiv de Guvern, ar duce la creșteri semnificative ale impozitelor plătite de populație.

Rămași cu un document tehnic plin de vulnerabilități, responsabilitatea principală a implementării a revenit partidelor care au deținut frâiele puterii executive. PNL și PSD au fost nevoite să gestioneze crizele și să adapteze din mers execuția.

Partidul Național Liberal a avut cea mai mare pondere în implementare, încercând să ducă la îndeplinire jaloanele stabilite anterior.

La nivelul Guvernului, PNL a coordonat planul timp de 1.309 zile (65,45% din total), prin mandatele succesive ale lui Florin Cîțu, Nicolae Ciucă, mandatele interimate ale lui Cătălin Predoiu și mandatul lui Ilie Bolojan.

La nivelul MIPE, PNL a controlat portofoliul timp de 1.234 de zile (61,70%), având continuitate prin Dan Vîlceanu, Marcel Boloș și Dragoș Pîslaru.

Intrat ulterior la guvernare, Partidul Social Democrat a asigurat componenta de renegociere și stabilitate în execuția planului.

La nivelul Guvernului, PSD a deținut președinția CIC PNRR timp de 691 de zile (34,55%), prin mandatul lui Marcel Ciolacu. Portofoliul MIPE a fost gestionat de Adrian Câciu timp de 557 de zile (27,85%).

Datele oficiale demonstrează clar dinamica PNRR în România.

USR a avut rol exclusiv de concepție tehnică (209 zile la MIPE), lăsând în urmă un plan rigid, cu jaloane prost trasate și vulnerabilități structurale.

PNL a avut un rol principal și de anduranță în implementarea de zi cu zi și decizia politică pe termen lung (65,45% la Guvern).

PSD și-a asumat un rol în flexibilizarea planului la nivel european și asigurarea execuției interne (34,55% la Guvern).

Istoricul celor 2.000 de zile arată că succesul absorbției fondurilor din PNRR nu se datorează modului în care a fost redactat documentul inițial, ci efortului administrativ și diplomatic uriaș depus ulterior de PNL și PSD pentru a repara, flexibiliza și implementa un plan ce risca să blocheze România.