Polițiștii de frontieră din Giurgiu au descoperit 1.100 de grame de bijuterii din metal galben cu aspect de aur, estimate la aproximativ 660.000 de lei, ascunse în două perne aflate pe bancheta din spate a unui autoturism.

Mașina era condusă de o femeie de 37 de ani, cetățean al Republicii Moldova, care circula pe ruta Turcia–Republica Moldova.

Descoperirea a fost făcută marți, 6 octombrie 2026, pe DN 5, în cadrul unei acțiuni blitz organizate de polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu.

Bunurile nu erau însoțite de documente privind proveniența și au fost ridicate pentru expertizare și continuarea cercetărilor.

Acțiunea a fost desfășurată de polițiști din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu și de lucrători ai Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Compartimentul Sprijin Operativ.

Potrivit autorităților, verificările au urmărit prevenirea și combaterea migrației ilegale, precum și a infracționalității transfrontaliere.

În timpul controlului, polițiștii au oprit un autoturism înmatriculat în Republica Moldova. La volan se afla o femeie în vârstă de 37 de ani, cetățean moldovean, care se deplasa pe ruta Turcia–Republica Moldova.

Verificarea autoturismului a dus la descoperirea a două perne aflate pe bancheta din spate. În interiorul acestora erau ascunse bijuterii confecționate din metal galben cu aspect de aur.

Cantitatea totală identificată de polițiști a fost de 1.100 de grame. Autoritățile au estimat valoarea bunurilor la aproximativ 660.000 de lei.

Femeia nu a prezentat documente de proveniență pentru bijuteriile descoperite, potrivit informațiilor transmise de Poliția de Frontieră.

Autoritățile subliniază însă că bunurile urmează să fie expertizate. Prin urmare, în această etapă, este vorba despre bijuterii din metal galben cu aspect de aur, iar valoarea de 660.000 de lei reprezintă o estimare.

În urma descoperirii, polițiștii de frontieră au întocmit o lucrare penală pentru o faptă prevăzută de legislația privind regimul vamal.

Potrivit Poliției de Frontieră, cercetările vizează infracțiunea referitoare la colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea unor bunuri sau mărfuri care trebuie plasate sub regim vamal, atunci când există cunoașterea faptului că acestea provin din contrabandă ori sunt destinate săvârșirii acesteia.

Bijuteriile au fost ridicate pentru efectuarea verificărilor și a expertizei. Ancheta urmează să stabilească proveniența bunurilor, caracteristicile acestora și condițiile în care au fost transportate.

Faptul că a fost întocmită o lucrare penală nu înseamnă că persoana controlată este considerată vinovată. Stabilirea eventualei răspunderi penale se poate face numai după finalizarea cercetărilor și parcurgerea procedurilor prevăzute de lege.

Descoperirea de la Giurgiu vine după un alt caz înregistrat în aceeași zonă.

Pe 1 octombrie, în timpul unei acțiuni BLITZ desfășurate pe DN 5, polițiștii de frontieră au găsit 77 de grame de aur, estimate la peste 50.000 de lei, asupra unui cetățean turc care călătorea cu un autocar pe ruta Turcia–România.

În acel caz, metalul era ascuns în două pachete înfoliate și lipite cu bandă adezivă.

Comparativ cu situația din 1 octombrie, cantitatea identificată la controlul din 6 octombrie este considerabil mai mare. Totuși, autoritățile nu au stabilit încă, prin expertiză, toate caracteristicile și natura exactă a bunurilor găsite în autoturism.

Polițiștii de frontieră continuă verificările pentru a stabili proveniența bijuteriilor și modul în care acestea au fost introduse în circuitul de transport.

Expertiza va trebui să clarifice, între altele, compoziția metalului și caracteristicile bunurilor descoperite. În funcție de rezultatele cercetărilor, autoritățile vor dispune măsurile legale care se impun.

Deocamdată, Poliția de Frontieră se referă la acestea ca la bijuterii din metal galben cu aspect de aur, iar suma de aproximativ 660.000 de lei este valoarea estimată comunicată în urma controlului.