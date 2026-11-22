Poliția antiteroristă din Grecia a dejucat planul unui adolescent de 14 ani de a ataca o școală și de a viza mai mulți elevi pe care acesta îi acuza că l-au hărțuit, după ce autoritățile au fost alertate cu privire la amenințările publicate de minor pe Telegram, potrivit Greek City Times. Cazul, relatat pe 22 noiembrie 2026 de presa greacă, este considerat fără precedent de autoritățile elene.

Ancheta a fost declanșată după ce o agenție străină a transmis informații despre un utilizator al platformei Telegram care amenința cu o atacare armată în masă. În urma investigațiilor, polițiștii au identificat contul ca aparținând unui băiat de 14 ani din Grecia, care ar fi urmărit să se răzbune pe mai mulți minori despre care susținea că îl agresau în mod repetat.

Potrivit informațiilor publicate de Kathimerini, Serviciul Antiterorist grec a început verificările după ce a primit o alertă privind amenințările formulate de un utilizator Telegram. Investigațiile au condus la identificarea adolescentului, iar polițiștii au verificat activitatea sa online și informațiile legate de intențiile pe care le exprimase.

Anchetatorii au descoperit că minorul căutase informații despre atacuri armate în școli și încercase să procure arme de foc și echipament militar. De asemenea, acesta ar fi cumpărat un cuțit cu lama de 35 de centimetri.

În declarațiile date polițiștilor, băiatul ar fi susținut că intenționa să-i pedepsească pe aproximativ 10-15 minori care îl insultaseră și îl agresaseră fizic în repetate rânduri.

Potrivit relatării publicate de Kathimerini, adolescentul considera că fusese victima unor acte repetate de bullying și își îndreptase intențiile violente împotriva celor pe care îi considera responsabili.

Autoritățile nu au identificat, până în acest moment, indicii privind o radicalizare ideologică sau un motiv terorist. Cazul este descris de anchetatori drept o escaladare a violenței țintite, alimentată de dorința de răzbunare.

Incidentul readuce în atenție problema bullying-ului în mediul școlar și riscurile asociate amenințărilor violente formulate de minori în mediul online. În acest caz, informațiile transmise de o agenție străină au permis autorităților grecești să investigheze amenințările înainte ca presupusul atac să fie pus în practică.

Ancheta a scos la iveală intențiile atribuite adolescentului și a împiedicat, potrivit autorităților, materializarea planului de atac.