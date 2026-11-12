Planul Roșu de Intervenție a fost activat joi, 12 noiembrie 2026, la Liceul „Vasile Alecsandri” din localitatea Săbăoani, județul Neamț, după ce mai mulți elevi au acuzat dureri de cap, usturime în gât și amețeli. Zece copii au fost preluați de echipajele medicale pentru a fi transportați la spital, iar întreaga unitate de învățământ a fost evacuată.

Intervenția a început după ce autoritățile au fost alertate cu privire la starea de rău a unor elevi de clasa a VI-a, aflați în aceeași sală de curs, în corpul C al liceului. Situația a impus mobilizarea mai multor echipaje de pompieri și ambulanță, precum și activarea Planului Roșu la ora 12:32.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț, primele sesizări au vizat șapte copii din aceeași clasă, care prezentau dureri de cap, usturime în gât și amețeli.

Elevii se aflau în aceeași sală de curs, iar simptomele raportate au determinat autoritățile să trimită de urgență echipaje de intervenție la unitatea de învățământ.

La fața locului au ajuns pompieri cu o autospecială de stingere dotată cu module pentru descarcerare și prim ajutor, o ambulanță SMURD și o autospecială pentru transportul personalului și al victimelor multiple. Intervenția a fost suplimentată cu un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Potrivit actualizării transmise de News.ro, până la ora publicării informațiilor, zece copii fuseseră preluați de echipajele Serviciului de Ambulanță Județean, SMURD și ATPVM. Aceștia urmau să fie transportați la spital pentru evaluare medicală.

Autoritățile au decis evacuarea tuturor persoanelor aflate în unitatea de învățământ, inclusiv a elevilor și cadrelor didactice. Măsura a fost luată pentru a permite desfășurarea intervenției în condiții de siguranță.

În cadrul intervenției, a fost prealertat și echipajul CBRN din cadrul ISU Bacău, specializat în gestionarea incidentelor care implică substanțe chimice, biologice, radiologice și nucleare.

Mobilizarea acestei echipe indică necesitatea verificării posibilei prezențe a unor substanțe periculoase, însă informațiile disponibile nu confirmă existența unei scurgeri de gaze sau a unei contaminări chimice.

Cauza simptomelor reclamate de elevi nu fusese precizată în informarea inițială. De asemenea, nu existau date oficiale care să stabilească dacă starea de rău a celor zece copii a fost provocată de un factor comun din interiorul clădirii.

Conform informațiilor comunicate de autorități și publicate de News.ro, principalele date ale incidentului sunt:

Locul intervenției: Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, corpul C, Săbăoani, județul Neamț.

Data: joi, 12 noiembrie 2026.

Ora activării Planului Roșu: 12:32.

Primele persoane afectate: șapte elevi de clasa a VI-a, aflați în aceeași sală.

Simptome reclamate: dureri de cap, usturime în gât și amețeli.

Copii preluați de echipajele medicale: zece.

Măsuri luate: evacuarea întregii unități de învățământ și mobilizarea echipajelor de intervenție.

Intervenția de la liceul din Săbăoani a mobilizat mai multe echipaje de urgență, după ce elevi au prezentat simptome similare. Cauza incidentului urmează să fie stabilită în urma verificărilor autorităților și a evaluărilor medicale.