Aproximativ 200 de elevi și 30 de profesori au fost evacuați preventiv, marți, 10 noiembrie 2026, de la Liceul „Petreache Trișcu” din Craiova, după ce o conductă de gaze naturale a fost fisurată în timpul unor lucrări efectuate cu un buldoexcavator. Pompierii ISU Dolj au intervenit la fața locului, iar alimentarea cu gaze pe conducta avariată a fost oprită de operatorul de distribuție.

Incidentul a determinat evacuarea a șase săli de clasă, pentru a elimina riscul expunerii elevilor și personalului școlii la eventuale scurgeri de gaze. Autoritățile au delimitat zona, iar echipajele de intervenție au continuat verificările și măsurile de siguranță.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dolj și publicate de Mediafax, avarierea conductei s-a produs în urma unor lucrări executate cu un buldoexcavator.

Fisurarea conductei a impus intervenția echipajelor specializate, având în vedere riscurile pe care o posibilă acumulare de gaze le-ar fi putut genera în apropierea unității de învățământ.

Conform datelor comunicate de ISU Dolj, evacuarea a vizat aproximativ 200 de elevi și 30 de cadre didactice din șase săli de clasă. Măsura a fost una preventivă, pentru protejarea persoanelor aflate în clădire.

La locul incidentului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj CBRN, specializat în intervenții care implică riscuri chimice, biologice, radiologice și nucleare.

Pompierii au delimitat și balizat perimetrul din apropierea liceului, pentru a împiedica accesul persoanelor în zona în care s-a produs avaria. Intervenția a urmărit prevenirea unor eventuale situații de urgență și protejarea elevilor, profesorilor și a celorlalte persoane aflate în apropiere.

În paralel, echipa operatorului de distribuție a gazelor naturale a ajuns la fața locului și a întrerupt alimentarea prin conducta deteriorată. Oprirea furnizării a reprezentat una dintre măsurile necesare pentru limitarea riscului asociat fisurării conductei.

Potrivit informațiilor comunicate de ISU Dolj, intervenția pompierilor era în desfășurare la momentul transmiterii informațiilor. Echipajele au continuat acțiunile pentru asigurarea măsurilor de prevenire și protecție în zona afectată.

Până la publicarea informațiilor inițiale nu au fost comunicate detalii despre durata lucrărilor de remediere, reluarea alimentării cu gaze sau momentul în care elevii se puteau întoarce în sălile de clasă.

Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trișcu” este o unitate de învățământ din municipiul Craiova, județul Dolj, cu profil sportiv. Incidentul a determinat evacuarea preventivă a unui număr important de elevi și profesori, în condițiile în care avaria s-a produs în apropierea spațiilor în care se desfășurau activități școlare.