Foc de armă la Poliția Locală Constanța. Incidentul s-a încheiat cu dosar penal

O angajată a Poliției Locale Constanța, în vârstă de 36 de ani, a tras accidental un foc de armă, vineri, în timp ce își manipula pistolul din dotare la încheierea programului. Incidentul s-a produs în apropierea camerei de armament și a provocat pagube materiale. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs descărcarea armei.

Un incident cu o armă de foc a avut loc vineri, la sediul Poliției Locale Constanța, unde o angajată a instituției ar fi manevrat necorespunzător pistolul pe care îl avea în dotare. Arma s-a descărcat accidental, fără ca vreo persoană să fie rănită.

Cazul a ajuns în atenția polițiștilor de la Secția 4 din cadrul Poliției municipiului Constanța, după ce aceștia au fost sesizați cu privire la executarea unui foc de armă într-o instituție publică.

La fața locului au intervenit polițiștii Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu, care au început verificările pentru a stabili împrejurările producerii incidentului.

Din primele informații obținute de anchetatori, femeia de 36 de ani avea dreptul să poarte armament letal în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.

Incidentul s-ar fi produs la sfârșitul programului, când angajata se afla în zona de acces spre camera destinată depozitării armelor.

Potrivit verificărilor preliminare, aceasta ar fi manipulat greșit pistolul din dotare, moment în care arma s-a descărcat.

Glonțul nu a provocat victime, însă în urma descărcării armei au fost înregistrate distrugeri minore.

Anchetatorii au identificat urme de ricoșeu atât pe pardoseală, cât și pe suprafața unui geam. După efectuarea cercetărilor la fața locului, pistolul și elementele de muniție au fost ridicate de polițiști.

Acestea au fost sigilate și urmează să fie supuse unei expertize, în cadrul investigației.

În urma incidentului, polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală pentru două infracțiuni: uz de armă fără drept și distrugere.

Cercetările sunt în desfășurare, iar anchetatorii urmează să stabilească exact cum a fost manevrat pistolul și în ce condiții s-a produs focul de armă. Deși incidentul nu s-a soldat cu persoane rănite, pagubele materiale constatate și împrejurările descărcării pistolului fac obiectul verificărilor.