Pe 14 și 15 noiembrie, doi dintre cei mai importanți reprezentanți români ai muzicii clasice mondiale, maestrul Ioan Holender își renumita soprană Adela Zaharia, se întâlnesc pe scenă, într-un format nemaiîntâlnit până acum.

Adela Zaharia, una dintre cele mai apreciate soprane ale momentului la nivel mondial, va susține pe 14 și 15 noiembrie, în cadrul Cazino Music Festival din Constanța, un recital-eveniment în dialog cu maestrul Ioan Holender, directorul artistic al festivalului, fost director al Operei de Stat din Viena între 1992 și 2010, în cel mai lung mandat din istoria acesteia, și fost director artistic al Festivalului George Enescu.

Întâlnirea celor două personalități de marcă din lumea muzicii clasice mondiale pe scena Cazinoului din Constanța propune nu doar o incursiune în universul muzical al Adelei Zaharia, ci și o conversație live, ghidată de Ioan Holender, despre marile scene ale lumii, despre parcursul unei cariere internaționale și despre experiența din culisele operei contemporane.

În locul unui recital clasic, Ioan Holender a imaginat pentru concertul sopranei Adelei Zaharia, din 14 și 15 noiembrie, dar și pentru recitalul baritonului Ionuț Pascu, din 21-22 noiembrie, din cadrul Cazino Music Festival, un format inedit, atractiv și cu o componentă emoțională puternică în care muzica interpretată de obicei de artiști pe cele mai mari scene ale lumii se va întâlni acasă, în România, cu povestea personală a lor, printr-un dialog susținut împreună cu maestrul, live, în fața publicului.

„Vreau să aflăm cum a început totul. De unde au știut că au voce, că pot să cânte? Cum a fost la început? Cum și-au construit drumul? Vor povesti și vor cânta. Muzica va însoți povestea fiecăruia.” Răspunsul va fi muzical și intim, iar aceasta este una dintre modalitățile prin care maestrul Ioan Holender, după zeci de ani dedicați universului muzicii clasice, încearcă să apropie publicul de artiști, de talentul și de sufletul lor.

Spectatorii nu trebuie să vină la concerte cunoscând repertoriul sau biografia celui de pe scenă, ci dimpotrivă, să aibă curiozitatea, plăcerea, mintea și sufletul deschise pentru a lăsa loc descoperirii. „Muzica nu trebuie să fie întâmpinată cu prejudecata că trebuie mai întâi să o cunoști ca să te poți bucura de ea. Poți veni fără să știi. Dar trebuie să vii deschis și să ai curiozitatea de a rămâne.”, susține Ioan Holender, cel care semnează conceptul, viziunea și desfășurarea artistică a Cazino Music Festival, ce se dorește a deveni o tradiție culturală anuală la malul Mării Negre.

Câștigătoare a prestigiosului concurs Operalia World Opera Competition în 2017, soprana Adela Zaharia s-a impus rapid pe marile scene lirice ale lumii, fiind descrisă de presa internațională drept „o adevărată revelație”. De atunci, și-a construit o carieră internațională impresionantă, colaborând cu unele dintre cele mai importante teatre de operă și cu dirijori și regizori de prestigiu.

„Mă bucur mult că am reușit să facem posibile aceste concerte în Constanța - în primul rând datorită formatului special al concertului. Mi se pare excelent faptul că îmbinăm dialogul cu cele mai reprezentative momente muzicale din cariera mea de până acum. E o ocazie pentru publicul românesc să mă cunoască îndeaproape exact așa cum sunt - sincera, deschisă, firească - iar domnul Holender este un partener ce garantează un dialog interesant. În plus, mă onorează ocazia de a contribui la acest nou suflu cultural pentru Constanța, în superba clădire a Cazinoului - ca și dobrogeancă 50%, detaliu cu siguranță foarte puțin cunoscut despre mine.”, mărturisește cu emoție apreciata artistă Adela Zaharia.

Cazino Music Festival - https://cazinoul.com/cazino-music-festival/ - a adunat din septembrie până acum pe scena Cazinoului din Constanța artiști renumiți care pot fi văzuți și ascultați live de obicei pe marile scene ale lumii, iar soprana Adela Zaharia și baritonul Ionuț Pascu vor semna cu renumele, talentul și sufletele lor deschise de dialogul cu Ioan Holender ultimele două weekenduri de festival. Biletele la recitalul Adelei Zaharia, cu participarea lui Ioan Holender, din 14-15 noiembrie și la concertul lui Ionuț Pascu din 21-22 noiembrie se mai pot găsi încă pe https://bilet.cazinoul.com/museums/cazino-music-festival-adela-zaharia.