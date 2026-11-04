Parandărătul de la Otopeni şi şinşila de la Timişoara

Pentru cine nu ştie, termenul de parandărăt (sau para-ndărăt, DEX ne permite să-l scriem în ambele feluri) a devenit figură de stil de curând. El există însă de multă vreme, desemnând o regulă de joc de noroc. Eu l-am auzit prima oară demult, când eram mic, la băieţii de la mine din cartier de la Brăila, care „alegeau un loc bătut şi încingeau un barbut”. Parandărăt însemna că un pierzător la barbut prindea un zar norocos şi-şi recupera în totalitate pierderile din mâinile jucate anterior, sau restituirea unei părţi a banilor câştigaţi la o tură anterioară ori la dublarea mizei.

Gloria barbutului a cam apus, de când cu cazinourile, dar termenul pe care el l-a dat omenirii, parandărătul, s-a păstrat. Dar a devenit figură de stil. Adică, dacă cineva face rost de un contract, de regulă supraevaluat, din bani publici, o parte din aceşti bani trebuie să-i întoarcă la cel care a aprobat contractul, pentru că altfel îl dă la altul.

Aşadar, dacă la barbut, parandărătul făcea parte din regulile jocului, ce-i drept impus câte o dată şi cu pumnul sau, la mine la Brăila, cu câte un vârf de ceachie cu care hamalii tăiau în port sfoara care lega baloţii, după ’90, la figurat, parandărătul face parte din regula subterană a jocului şi este impus de puterea pixului funcţionarului sau demnitarului în vârful căruia stau banii publici.

Şi acum, pentru că am stabilit cu ce termen operăm, să mergem la întâmplarea de la Otopeni, de la sfârşitul săptămânii trecute. Când să se restituie unor călătoare ce se confiscase de la ele, adică nişte amărâte de bijuterii de câteva milioane de euro şi o sumă cash de 700.000 de euro, surpriză. Banii nu mai erau. Cineva procedase ca la şmen înainte de ’89, când bişniţarii aveau „exchamge” la purtător, pe trotuar şi dacă voiai să schimbi nişte dolari pe care legea nu îţi permitea să-i deţii, se petrecea o scenă ca de film. Valutistul îţi dădea teancul de bani, care avea deasupra o hârtie de 50 sau o sută de dolari şi sub ea alte hârtii de aceeaşi dimensiune, de părea un teanc de bani. Tu-i dădeai banii tăi, româneşti.

Când să numeri valuta, complicele celui care vindea dolarii striga:”Miliţia”! şi toată lumea dispărea. Ei cu banii tăi adevăraţi, iar tu, când te credeai în siguranţă şi voiai să numeri banii, constatai că doar bancnota de deasupra era adevărată, sub ea erau bucăţi de ziare, tiate şi aranjate frumos în teanc, la dimensiunile singurei bancnote adevărate de deasupra. Cam aşa s-a întâmplat şi aici. Sacul în care au fost depozitaţi banii a fost descusut pe la fund, s-au luat banii şi s-a cusut la loc. Sigiliul de deasupra a rămas astfel intact, aşa cum intacte au rămas şi cele câteva bancnote de deasupra teancului de hârtii frumos tăiate la dimensiuni, în caz că s-ar găsi, totuşi, cineva competent, cu atribuţii în domeniu, care ar desface sigiliul şi s-ar uita înăuntru dacă mai sunt bancnotele. Şmenari. Şi ăia cu „excengiul” pe trotuar, şi ăştia. Doar că la alt nivel şi la alte sume.

În continuare, vă propun să nu plecăm după fentă. Adică după fenta şmenarilor-croitori de la Otopeni, chiar dacă pe foarte multe canale de comuicare s-a dezbătut acest furt şi s-a analizat cu lux de amănunte cum a fost descusut sacul, cum s-a cusut la loc, cum un vameş s-a prins că nu era cusătura originală şi altele asemenea.

Spun să nu plecăm după fentă, pentru că subiectul principal în acest caz nu este cum şi cine a ciordit banii şi a cusut sacul, ci cum de s-a închis dosarul penal deschis atunci când cele două domane, mamă şi fiică, plus un minor, un băieţel de 7 anişori, au ajuns, cu un avion privat, pe pista VIP de la Otopeni. Asta în cazul în care vrem să aflăm cui îi era destinată comoara. Altfel, umblăm după şmenari, care, trebuie şi ei prinşi, fără discuţie, aşa cum trebuie să fie sancţionaţi şi cei care au depozitat necorespunzător bunurile confiscate.

Aşadar, subiectul de bază. Cui îi era, sau le era destinată comoara. Pe data de 9 ianuarie anul acesta, cum spuneam, pe pista VIP a Aeroportului Otopeni ateriza un avion privat. În aşteptarea lui se aflau şi două autoturisme de la SPP. Din elegantul avion descindeau două doamne, mamă şi fiică. Au spus nonşalant vameşilor că nu au nimic de declarat şi că nici bagaje nu aveau. Nefericitul de pilot însă, habarnist în ceea ce priveşte operaţiunea care se desfăşura chiar în avionul lui, le-a atras atenţia să nu-şi uite bagajele la cală. Ceea ce nu se potrivea cu declaraţia că nu aveau niciun fel de bagaj.

La controlul vamal, surpriză. În bagaje erau bijuterii de mare valoare şi suma cash de 700.000 de euro. Puţin în încurcătură, doamnele mai întâi au ameninţat vameşii că vor fi sunaţi imediat de cineva mare şi totul se va lămuri. Dar, vorba poetului Adrian Păuneascu în poezia „Telefonul întâmplător: „Telefonul zace în furca-nchisă”. Aşa că în lipsă de telefon suspus, doamnele au făcut-o ele pe telefonul şi au spus că acea comoară aparţine lui Ilie Bolojan.

Deloc impresionaţi, mai ales că telefonul continua să tacă, iar şoferii de pe cele două maşini ale SPP păreau să nu le cunoscă pe doamne, vameşii au confiscat bunurile, care au fost depozitate aşa cum am văzut, adică necorespunzător. Iar la Oradea, parchetul a deschis un dosar penal. Dosar penal care s-a închis ca prin farmec, fără să se cerceteze prea mult la el. Aşa că doamnele, mamă şi fiică, au primit permisiunea să-şi recupereze bunurle confiscate. Numai că sacul, în loc de bani, avea hârtii. Fusese operat de şmenari.

Desigur că aţi auzit tot felul de variante, ale tot felul de investigatori, în legătură cu acest caz. Să vă spun şi varianta pe care am aflat-o eu. Menţionez că, deocamdată, nu am foarte multe probe solide pentru ea, dar am ceva mai mult decât „suspiciuni rezonabile” şi câteva lucruri au început să se lege. Iată povestea. Un afacerist de vază din Oradea, cu afaceri în domeniul construcţiilor, are în atreprinză câteva zeci, spre suta de şantiere, a primit un contract gras de tot pe bani publici.

Aici intervine parandărătul despre care am vorbit la început. Numai că omul de afaceri primea de la statul român, pe acele contracte, lei. Însă, cei care urmau să primească parandărărătul, voiau, fie euro (cei 700.000), fie bijuterii de la case de renume. Aşa că omul de afaceri din Oradea a recurs la o iginerie financiară, pentru că nu avea cum schimba atâţia lei pe teritoriul României fără să atragă atenţia cuiva. A ales varianta Dubai. Se ştie că în Dubai nu te întreabă nimeni de unde ai banii şi îşi şi ţin gura dacă sunt întrebaţi cumva ce bani au primit. Una dintre cele două doamne din avion, fiica, este măritată cu un individ mult mai în vârstă decât ea, care în Dubai, colţ cu „Popa Nan, stradă-nspre Hala Traian” trece drept un băiat oarecum avut.

Pe numele lui a trimis afaceristul din Oradea leii din România. Care, o parte au fost transformaţi în euro, iar alta în bijuterii, după preferinţele parandătarilor. Pe surse am aflat că există inclusiv convorbiri între omul de afaceri din Oradea şi doamna din Oradea, mama, în care i se dau indicaţii ce bijuterii să cumpere. Vom vedea în curând. Cu lucruile de valoare, cele două, plus minorul care fusese şi el luat să facă o vizită în Dubai, au urcat în avionul privat. Pe pistă, trebuiau să fie aşteptate, în afară de cele două maşini, şi de un bărbat care ar fi trebuit să se ocupe de bagajele de la cală. De aceea cele două au coborât senine spunând că nu au niciun bagaj. Numai că acel bărbat nu a mai apărut şi de aici, cum v-am descris, a început balamucul.

Aşa că dacă vrem să aflăm cine urma să primească parandărătul adus din Dubai, trebuie să aflăm cine a dat ordin să se închidă dosarul deschis în ianuarie la Oradea, când cele două au fost prinse. Nu cel de acum cu şmenarii care au ciordit banii şi au re-tricotat neîndemânatec sacul.

Ca elemente ajutătoare penru această variantă: am auzit că pilotul avionului privat are deja ceva necazuri. Şi n-ar fi rău să răspundem şi la întrebarea, poate cheie: De ce avionul, privat fiind, nu s-a dus direct la Oradea cu cele două femei, dacă bunurile de valoare erau ale lor şi a aterizat la Bucureşti?

În continuare, la fel ca foarte mulţi dintre dumneavoastră, mă aflu încă sub puternica impresie a evenimentului de sâmbătă seara de la Timişoara. Cel cu botezul. Aflat într-un studio de televiziune, urmăream chiar în direct sosirea invitaţilor. Când, deodată, a apărut ceva cu dungi albe şi negre. Mi-am spus că, uite, domnule, grijă la organizatori. Au făcut o trecere de pietoni ad-hoc, să traverseze în siguranţă invitaţii din parcare la restaurant.

Apoi am văzut că alcătuirea alb-neagră se mişcă, iar lângă ea l-am recunoscut pe domnul Marcel Ciolacu. Atunci m-a cuprins compătmirea. Uite, domnule, a murit zebra de la Grădina zoologică din Buzău şi dom’ Marcel, cu austeritatea asta, a zis să nu se pierdă chiar totul şi i-a luat pielea. Piele care am observat că era un accesoriu vestimentar pe doamna care se aciuase pe lângă Ciolacu, pentru că în urmă cu ceva vreme spusese răspicat că nu o cunoaşte, nu a auzit de ea. Asta mi-a adus aminte de celebra comedie „Un prinț în America”, cu Eddie Murphy, fiul unui şef de stat extrem de bogat din Africa.

Eddie Murphy, care interpretează personajul Akeem, fuge de acasă pentru a scăpa de o căsătoria aranjată şi se angajează în New York la un fastfood, pentru a-şi pierde identitatea şi a găsi o fată care să se îndrăgostească de el pentru calităţile lui, nu pentru că este fiu de şef de stat. Numai că tatăl, şeful de stat, află şi vine în America, să-şi aducă fiul pe calea cea dreaptă. Când a coborât din avion, avea o blană întreagă de leu, cu cap cu tot, pusă ca o eşarfă peste hainele tradiţionale. Numai că de data asta, la Timişoara, nu era leu, ci zebra de la Zoo Buzău. M-am înşelat din nou. Experţii în modă au comentat imediat că peste doamnă se pogorâse o blană de şinşila, care valorează cam 15.000 de euro. Părea totuşi normal.

Covrigăria, plus preşedinţia consiliului judeţului unde s-a născut marele Vasile Voiculescu, plus un mendat de premier unde deficitul îţi cauzează dureri către zona inghinală, pot face 15.000 de euro. Numai că Marcel a parat magistral. Experţii se înşelau. Doamna care se agăţase de el la acea petrecere, pentru că altminteri declarase că nu o cunoaşte neam, avea pe ea o făcătură de 500 de euro, din Bazarul din Istambul. Dom’ Marcel, sper că micuţului sărbătorit nu i-ai cumpărat cadouri tot din Bazarul Laleli, făcături turceşti pe care ai dat doi cenţi găuriţi după o tocmeală zdravănă cu negustorii. Sau la dar s-a mers pe tradiţional. Cu banii băgaţi la scufia micuţului. Dacă a fost pe tradiţional, tare aş fi curios să aflu cine a lipit primul suta pe fruntea lui Al Bano, când i-a comandat să cânte Felicità.