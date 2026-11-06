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SRI: Nicio alertă cu bombă vizând zborurile spre București nu s-a confirmat

SRI: Nicio alertă cu bombă vizând zborurile spre București nu s-a confirmatSRI. Sursa foto: INQUAM Photos
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Din cuprinsul articolului

Serviciul Român de Informații (SRI) anunță că toate amenințările cu bombă care au vizat avioane în ultimele zile sunt tratate cu seriozitate, iar investigațiile pentru identificarea autorilor și stabilirea unor eventuale legături între incidente sunt în desfășurare, în cooperare cu autorități din mai multe state europene.

SRI: Nicio alertă cu bombă vizând zborurile spre București nu s-a confirmat

Până în prezent, nicio amenințare semnalată pe Aeroportul Henri Coandă nu s-a confirmat, iar verificările nu au dus la descoperirea unor dispozitive explozive.

Purtătorul de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea, a precizat că Brigada Antiteroristă a efectuat procedurile specifice pentru alertele primite în România. El a explicat că măsurile de control suplimentar, inclusiv debarcarea pasagerilor și reverificarea bagajelor, sunt preventive și nu indică automat existența unui pericol real.

„Controalele aeronavelor, debarcarea pasagerilor sau reverificarea bagajelor sunt măsuri de precauție pentru protejarea pasagerilor, iar activarea acestor proceduri nu înseamnă că a fost confirmată existența unei bombe”, a declarat reprezentantul serviciului.

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Potrivit acestuia, traficul aerian pe aeroportul bucureștean s-a desfășurat în condiții de siguranță în toate zilele în care au fost semnalate amenințări.

SRI a mai transmis că autorii mesajelor nu au fost identificați până acum, iar eventualele conexiuni dintre incidente sunt analizate de instituțiile competente. Ovidiu Marincea a avertizat că revendicările apărute în spațiul public nu pot fi considerate dovezi privind originea amenințărilor.

avion

avion / sursa foto: dreamstime.com

„Identitatea autorilor şi eventualele legături dintre aceste incidente fac în prezent obiectul investigaţiilor. Revendicările care circulă în spaţiul public nu reprezintă dovezi privind originea ameninţărilor”, a precizat purtătorul de cuvânt.

Pasagerii, îndemnați să respecte instrucțiunile personalului aviatic

Reprezentanții serviciului le recomandă pasagerilor să respecte instrucțiunile personalului aeroportuar și să urmărească informările oficiale ale autorităților și companiilor aeriene.

SRI recunoaște că verificările suplimentare pot provoca întârzieri și perturbări ale programului de zbor, însă subliniază că acestea sunt necesare pentru protejarea călătorilor. În ultimele zile, zeci de curse aeriene din Europa, inclusiv unele cu destinația România, au fost vizate de amenințări cu bombă. Niciuna dintre acestea nu s-a confirmat până în prezent.

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