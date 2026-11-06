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Încă o alertă cu bombă pe avion. Aeronava este așteptată pe Otopeni

Încă o alertă cu bombă pe avion. Aeronava este așteptată pe OtopeniTarom. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Un avion TAROM care efectuează cursa Praga–București, având 102 pasageri la bord, a fost vizată vineri de o amenințare cu bombă, potrivit SRI.

Încă o alertă cu bombă pe avion

Avionul urma să aterizeze pe Aeroportul Internațional Henri Coandă la ora 12:23, iar autoritățile aeroportuare au activat procedurile specifice pentru astfel de situații.

Este vorba despre zborul ROT226, care se îndrepta spre Capitală în momentul în care a fost semnalată amenințarea. Reprezentanții aeroportului au anunțat că măsurile necesare sunt aplicate în colaborare cu instituțiile statului și au precizat că activitatea aeriană nu a fost perturbată.

„La nivelul aeroportului sunt în curs de aplicare măsurile procedurale, în colaborare cu instituțiile statului. Traficul aerian se desfășoară în siguranță, fără probleme, conform planului de zbor”, au transmis oficialii aeroportului.

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Ce spune SRI despre noua alertă

Serviciul Român de Informații a precizat că amenințarea primită în acest caz este una nespecifică. Potrivit instituției, evaluarea nu impune adoptarea unor măsuri suplimentare în teren.

SRI a explicat că astfel de alerte nu sunt analizate exclusiv de specialiștii serviciului, ci sunt evaluate în cooperare cu celelalte structuri implicate. În mod obișnuit, mesajul de amenințare ajunge mai întâi la compania aeriană, care informează echipajul.

SRI

Trupe SRI. Sursa foto: Arhiva EvZ

Piloții transmit apoi informațiile către turnul de control, iar instituțiile competente analizează situația pe baza unor criterii și indicatori specifici.

Amenințările cu bombă în avion nu se mai temrină

În cazul în care verificările indică faptul că mesajul este fals și nu reprezintă o amenințare reală, nu sunt dispuse măsuri operative suplimentare.

Incidentul are loc într-un context în care mai multe companii aeriene din Europa au primit, în ultimele zile, amenințări similare. Unele dintre aceste alerte au vizat și zboruri din România, ceea ce a determinat autoritățile să aplice procedurile de evaluare și siguranță prevăzute pentru asemenea situații.

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