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Amenințare cu bombă deasupra României, pentru un avion pe ruta Tel Aviv-Viena. Bulgaria a ridicat un MiG-29

Amenințare cu bombă deasupra României, pentru un avion pe ruta Tel Aviv-Viena. Bulgaria a ridicat un MiG-29
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Din cuprinsul articolului

O amenințare cu bombă la adresa unui zbor Austrian Airlines de la Tel Aviv la Viena, duminică, i-a forțat pe piloții acestui avion să aterizeze de urgență în Bulgaria, potrivit autorităților bulgare și companiei aeriene, citate de The Times of Israel.

Bulgaria a ridicat un avion de vânătoare MiG-29

Forțele aeriene bulgare au trimis un avion de vânătoare MiG-29 pentru a escorta avionul de linie după ce a fost emis un cod de alarmă de urgență; pasagerii au fost evacuați, iar avionul este percheziționat, a declarat compania aeriană.

Echipajul Austrian Airlines a decis să efectueze o aterizare de urgență la Sofia după ce ar fi primit o amenințare cu bombă pe când survola România, a declarat Ministerul Transporturilor din Bulgaria într-un comunicat, adăugând că pasagerii au fost evacuați din aeronavă după aterizare.

Amenințarea a venit de la un cetățean austriac care nu se afla la bordul zborului.

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Forțele aeriene bulgare au trimis un avion de vânătoare MiG-29 pentru a escorta avionul, ca parte a procedurilor stabilite, a anunțat ministerul transporturilor.

În avion erau 51 de pasageri și echipajul

Compania aeriană a declarat pentru AFP că 51 de pasageri și șase membri ai echipajului se aflau la bordul zborului și că o percheziție de securitate a aeronavei - un Airbus A320 - a fost lansată după ce aceasta a aterizat în siguranță la Sofia, la aproximativ o jumătate de oră după amenințare.

„Odată ce percheziționarea aeronavei va fi finalizată, pasagerii vor fi reprogramați pe zboruri alternative cât mai curând posibil”, a declarat compania aeriană.

Se pare că avionul transporta o delegație de tineri care urmau să vorbească la Națiunile Unite.

sursa: Facebook

Amenințare a venit când avionul survola România

Conform datelor Flightradar24, aeronava, înmatriculată OE-LZE, a intrat în spațiul aerian românesc în jurul orei 21:10, înainte de a se îndrepta spre sud și a se întoarce spre Bulgaria, unde a aterizat la Sofia.

Datele de la o altă platformă de urmărire a zborurilor, ADS-B Exchange, indică faptul că aeronava transmitea codul de alarmă 7700 - un semnal pentru o urgență generală - cam în același timp.

Ministerul Transporturilor a declarat că a fost înființată o echipă de intervenție în caz de criză, iar autoritățile relevante au lansat o anchetă cu privire la incident.

Companiile aeriene din Israel, în alertă după incidentul terorist din avionul FlyDubai

Companiile aeriene, în special cele care călătoresc în Israel, sunt în alertă maximă după ce luna trecută copilotul unui zbor FlyDubai care se îndrepta spre Tel Aviv din Dubai l-a atacat pe căpitan, plănuind să prăbușească intenționat avionul pe aeroportul Ben Gurion, dar a fost oprit de căpitan, pasageri și echipaj.

Incidentul a stârnit apeluri pentru o analiză mai atentă a reglementărilor israeliene privind siguranța aviației, precum și acuzații conform cărora autoritățile Ministerului Transporturilor au ignorat mult timp avertismentele cu privire la riscurile reprezentate de companiile aeriene străine care zboară în Israel.

Săptămâna trecută, un zbor Delta care a aterizat pe aeroportul Ben Gurion a fost autorizat după ce un raport anonim a susținut că la bord se afla un dispozitiv „suspect”.

Tot săptămâna trecută, Croația și Germania au deturnat avioane de vânătoare după ce un zbor comercial de pe insula de vacanță grecească Corfu către orașul german Nürnberg a emis accidental o alertă de deturnare.

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