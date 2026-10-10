Copilotul terorist din Oman al avionului FlyDubai care efectua o cursă spre Tel Aviv ar fi plănuit să deturneze aeronava și să o folosească pentru un atentat sinucigaș pe aeroportul Ben Gurion, a anunțat vineri procurorul general al Emiratelor Arabe Unite (EAU), citat de AFP.

Potrivit anchetatorilor, Hammam Hammami, în vârstă de 29 de ani, a încercat să preia controlul avionului și să provoace cât mai multe victime în terminalul aeroportului israelian. Procurorul general Hamad Saif Al Shamsi a precizat că suspectul s-ar fi inspirat din atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001.

Anchetatorii au stabilit că acesta începuse să fie influențat de ideologia islamistă radicală în 2017, când studia în Australia. El ar fi citit literatură extremistă și urmărit online materiale care glorificau organizații teroriste și atentate sinucigașe.

Procurorul general a declarat că Hammami îndeplinea condițiile profesionale și de securitate la angajarea sa la FlyDubai, în ianuarie 2026. Acesta deținea licență de pilot, certificat de bună purtare și trecuse verificările prevăzute de proceduri.

Presa internațională relatase însă că suspectului i s-ar fi interzis să zboare în Oman din cauza opiniilor sale. Autoritățile emirateze nu au confirmat această informație.

Potrivit anchetei, copilotul efectuase anterior două zboruri spre Tel Aviv, până la 30 septembrie, pentru a se familiariza cu ruta și cu aeroportul.

Incidentul s-a produs la sfârșitul lunii septembrie, când Hammami l-ar fi atacat cu toporul de urgență pe comandantul indian al aeronavei, Smit Machchhar. Un alt pilot aflat la bord, un membru al echipajului și mai mulți pasageri au intervenit pentru a-l imobiliza.

După o scădere bruscă a altitudinii, echipajul a reușit să recapete controlul avionului și să aterizeze în siguranță la Tabuk, în Arabia Saudită. Majoritatea pasagerilor erau israelieni.

Premierul Benjamin Netanyahu a lăudat curajul celor care au intervenit și a cerut o analiză aprofundată a securității zborurilor civile cu destinația Israel.

Ancheta EAU continuă pentru a stabili dacă suspectul a avut complici sau legături cu alte persoane. Procurorul general a precizat că noi informații vor fi făcute publice ulterior.