Netanyahu, de Ziua Holocaustului: Europa e „afectată de o profundă slăbiciune morală”. Israel apără acum continentul, „care a uitat atât de multe de la Holocaust”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a criticat Europa cu ocazia Zilei Comemorării Holocaustului, într-o ceremonie preînregistrată de la Yad Vashem, în contextul ostilităților continue cu Iranul și cu gruparea teroristă Hezbollah din Liban, potrivit The Times of Israel. În discursul său, prim-ministrul a declarat că Europa este astăzi „afectată de o profundă slăbiciune morală” și că Israelul apără acum continentul, „care a uitat atât de multe de la Holocaust” încoace.

El a acuzat Europa că „pierde controlul asupra identității sale, asupra valorilor sale, asupra responsabilității sale de a apăra civilizația împotriva barbariei”.

„Are multe de învățat de la noi”, a spus premierul, „în special lecția esențială a distincției morale clare dintre bine și rău, care în momentele de adevăr ne cere să mergem la război de dragul a ceea ce este bine, de dragul vieții.”

„Israelul, pe de altă parte, nu uită această responsabilitate eternă”, a spus Netanyahu.

„Împreună cu SUA și cu alte țări cu care creăm alianțe despre care se va vorbi în viitor, ne apărăm pe noi înșine - apărăm întreaga lume”, a spus el, adăugând că „Israelul se află alături de Statele Unite în fruntea lumii libere”.

El a spus că cele două țări „au dat o lovitură zdrobitoare regimului malefic din Iran” în cele două operațiuni comune din ultimul an.

„Dacă nu am fi acționat [împotriva țintelor nucleare, de rachete și a altor ținte militare ale Iranului]”, a spus Netanyahu, „numele Natanz, Fordow, Isfahan și Parchin ar fi fost probabil amintite cu groază veșnică, exact ca Auschwitz, Treblinka, Majdanek și Sobibor”.

Câteva ore mai târziu, repetând criticile lui Netanyahu la adresa Europei, ministrul de finanțe Bezalel Smotrich l-a criticat pe cancelarul german Friedrich Merz pentru că a amenințat Israelul împotriva „anexării de facto” a Cisiordaniei.

„În ajunul Zilei de Comemorare a Holocaustului, cancelarul german ar trebui să-și plece capul și să-și ceară scuze de o mie de ori în numele Germaniei, în loc să îndrăznească să ne predice moralitatea despre cum să ne comportăm împotriva naziștilor generației noastre”, a declarat Smotrich pe X.

Președintele Isaac Herzog, în discursul său, a cerut unitate națională, spunând că Israelul nu s-a ridicat din cenușa Holocaustului doar pentru a fi mistuit de focul discordiei.

Președintele și-a împletit discursul în jurul poveștii supraviețuitoarei Holocaustului, Magda Baratz, și a strănepotului ei, Asaf Cafri, un soldat IDF.

Cafri a fost ucisă în luptă în Gaza anul trecut, iar Baratz a primit vestea morții strănepotului ei în timp ce se afla la locul fostului lagăr de concentrare Bergen-Belsen, unde fusese închisă cândva în timpul Holocaustului. Femeia murit la scurt timp după aceea.

„Exact 70 de ani i-au despărțit”, a spus Herzog, „dar un spirit a legat generațiile – un spirit de eroism, de dăruire, de determinare; un spirit de luptă pentru singura casă a poporului nostru – Statul Israel”.

Evidențiind operațiunile militare în curs de desfășurare ale Israelului, Herzog a avertizat asupra amenințărilor continue din partea Iranului și a grupurilor teroriste aliate care vizează civilii. De asemenea, el a cerut liderilor mondiali să depășească retorica și să ia măsuri decisive împotriva antisemitismului „înainte să fie prea târziu”.

Israelul va continua să păstreze memoria Holocaustului pentru generațiile viitoare, chiar și după ce ultimii supraviețuitori vor dispărea, a concluzionat el. În onoarea zilei, Primăria Ierusalimului a iluminat zidurile Orașului Vechi cu imagini ale insignei galbene, alături de lumânări memoriale și cuvintele „Amintiți-vă” și „Nu uitați niciodată”.

Capitala găzduiește aproximativ 6.900 de supraviețuitori ai Holocaustului, care primesc servicii sociale pe tot parcursul anului, potrivit municipalității. La începutul anului 2026, existau în total 111.000 de supraviețuitori ai Holocaustului în Israel, potrivit Biroului Central de Statistică.

Ziua de Comemorare a Holocaustului din Israel, care a început luni seara și se va încheia marți seara, este marcată de ceremonii oficiale și o sirenă de două minute, timp în care o mare parte a țării intră într-un impas.

Ziua, care marchează și aniversarea Revoltei din Ghetoul Varșoviei, este separată de Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului, care cade în ianuarie, comemorând aniversarea eliberării de la Auschwitz.

Deși ceremonia centrală de la Yad Vashem a fost preînregistrată anul acesta, din cauza situației fragile de securitate, ceremoniile locale vor avea loc în continuare în toată țara, precum și numeroasele întâlniri mici organizate în fiecare an, în care supraviețuitorii Holocaustului sunt invitați să-și spună publicului povestea.

Marți, la situl de la Auschwitz, aproximativ 50 de supraviețuitori ai Holocaustului vor conduce Marșul anual al Celor Vii, alături de supraviețuitorii recentelor atacuri teroriste antisemite din SUA, Marea Britanie și Australia.