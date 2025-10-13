Antisemitismul din Europa a atins un nivel grav după masacrul comis de teroriștii Hamas

Antisemitismul a atins un nivel critic de intensificare în întreaga Europă Occidentală, în special după atacul terorist al Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, transformându-se într-o problemă de securitate publică de o gravitate fără precedent.

Datele oficiale din Anglia și Țara Galilor, publicate de Ministerul de Interne (Home Office), confirmă o îngrijorare profundă, arătând că evreii au suferit, proporțional cu mărimea comunității, cea mai mare rată de infracțiuni motivate de ură religioasă.

Cifrele sunt clare: 106 infracțiuni la 10.000 de evrei au fost înregistrate, față de 12 infracțiuni la 10.000 de musulmani, deși aceștia din urmă au înregistrat un număr absolut mai mare de incidente.

Această discrepanță statistică scoate în evidență vulnerabilitatea extremă a comunității evreiești. Un raport al organizației Community Security Trust (CST) arată că, în 2023, s-au înregistrat 4.103 incidente antisemite în Marea Britanie, cel mai mare total anual de când au început înregistrările, 66% dintre ele având loc chiar după 7 octombrie.

Această realitate contravine percepției publice conform căreia alte forme de ură ar ocupa mereu primul loc în atenția politicienilor și presei, așa cum o arată și afirmația unui înalt oficial guvernamental:

„Nu voi tolera ca cetățenii britanici să fie vizați pur și simplu din cauza religiei, rasei sau identității lor.”

Creșterea Antisemitismului în Marea Britanie și pe întreg continentul european nu este un fenomen nou, dar a cunoscut o accelerație dramatică, culminând cu cifrele istorice din trimestrul final al anului 2023.

Potrivit Community Security Trust (CST), o organizație caritabilă care monitorizează Antisemitismul în Marea Britanie, cele 4.103 de incidente înregistrate în 2023 reprezintă o creștere de 147% față de anul precedent, 2022, și depășesc cu 81% recordul anterior stabilit în 2021. Această explozie statistică este direct legată de contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

În primele nouă luni ale anului 2023, înainte de 7 octombrie, CST a înregistrat o medie lunară de 152 de incidente, o bază deja ridicată comparativ cu anii precedenți.

Însă, odată cu atacul Hamas, cifrele au erupt. Doar în luna octombrie 2023, s-au raportat 1.330 de incidente antisemite, o cifră care depășește numărul incidentelor cumulate din cele trei luni cu cele mai mari vârfuri anterioare.

Cercetătorii CST au subliniat că creșterea a fost imediată și s-a manifestat înainte ca Israelul să demareze o operațiune militară substanțială în Gaza.

„Rapiditatea cu care antisemiții s-au mobilizat în Marea Britanie după atacul Hamas arată că, inițial cel puțin, creșterea semnificativă a urii anti-evreiești a fost, dacă nu altceva, o celebrare a masacrului Hamas de către oameni a căror ură proprie a fost încurajată și, în mintea lor, legitimată de brutalitatea pusă în aplicare”, se arată în raportul CST.

Această realitate a expus o vulnerabilitate profundă a comunităților evreiești, care se confruntă acum cu o „nouă normalitate” a Antisemitismului intensificat, unde incidentele care înainte erau considerate „normale” (în afara vârfurilor legate de conflicte) sunt acum de trei ori mai numeroase decât erau în 2014.

Unul dintre cele mai revelatoare aspecte ale datelor Home Office pentru anul fiscal încheiat în martie 2025 (care acoperă și perioada de vârf a conflictului din Orientul Mijlociu) este diferența clară între rata infracțiunilor motivate de ură religioasă la nivel per capita.

Rata de antisemitism: 106 infracțiuni la 10.000 de membri ai comunității evreiești.

Rata de islamofobie (Anti-Musulmană): 12 infracțiuni la 10.000 de membri ai comunității musulmane.

Deși numărul absolut de infracțiuni anti-musulmane (4.478) a fost mai mare decât cel al infracțiunilor anti-evreiești (2.873), populația musulmană din Anglia și Țara Galilor este considerabil mai numeroasă decât cea evreiască, ceea ce duce la o rată per capita mult mai mare pentru comunitatea evreiască.

Această statistică este esențială pentru a înțelege intensitatea urii la care este supusă o anumită minoritate. O rată de 106 la 10.000 sugerează că Antisemitismul reprezintă o amenințare mult mai concentrată și omniprezentă pentru membrii comunității evreiești în viața lor de zi cu zi.

O declarație a Ministrului de Interne al Marii Britanii, citată în contextul publicării acestor date, a subliniat abordarea cu „toleranță zero pentru Antisemitism sau, într-adevăr, pentru ura anti-musulmană sub orice formă,” reflectând abordarea politică de a plasa ambele fenomene pe același plan de îngrijorare publică, deși cifrele relative indică un pericol mult mai mare, proporțional, pentru comunitatea evreiască.

Creșterea Antisemitismului nu s-a limitat la simple manifestări verbale sau online, ci s-a transpus și în agresiuni fizice și acte de vandalism. Raportul CST pe 2023 a evidențiat creșteri alarmante în categoriile de infracțiuni:

Asalturi: 266 de incidente de asalt, o creștere de 96% față de 2022 și cel mai mare număr înregistrat vreodată.

Avarii și Profanări: 182 de incidente, o creștere de 146%, vizând proprietăți evreiești, sinagogi, case și vehicule.

În plus, o treime din totalul incidentelor antisemite înregistrate de CST implică mediul online, deși cele mai violente și traumatizante rămân cele din spațiul fizic.

Un alt aspect îngrijorător este creșterea Antisemitismului în școli, unde au fost înregistrate 87 de incidente în școlile evreiești și 111 incidente care implicau elevi evrei în afara școlilor, adesea în timpul navetei zilnice.

Raportul menționează că „această creștere continuă a incidentelor în școli este îngrijorătoare, sugerând că violența și ura care se manifestă în Orientul Mijlociu își găsesc ecou direct în mediul educațional occidental”.

Textul original ridică o întrebare esențială: este Antisemitismul o problemă sistemică ignorată în favoarea unei preocupări excesive pentru islamofobie? Această întrebare atinge miezul dezbaterii despre prioritățile culturale și politice din Occident.

Mulți critici ai discursului actual argumentează că, deși discriminarea anti-musulmană există la nivel individual și poate include prejudecăți la angajare sau în interacțiunile cu forțele de ordine, Antisemitismul se manifestă la un nivel sistemic diferit, adesea mascat sub criticile virulente aduse Israelului sau sub forma teoriilor conspirației milenare.

Faptul că comunitățile evreiești trebuie să aloce resurse masive pentru securitatea sinagogilor, școlilor și centrelor comunitare, un efort mult mai amplu decât cel necesar altor grupuri religioase, indică un nivel sistemic de amenințare.

Pe de altă parte, politicienii și o parte a presei tind să echivaleze cele două fenomene, utilizând adesea sintagma anti-Antisemitism și anti-ură musulmană în același discurs.

Această abordare, deși bine intenționată în privința combaterii tuturor formelor de ură, este criticată de unii ca fiind o diluare a problemei specifice a Antisemitismului, care, așa cum o arată ratele per capita, pune comunitatea evreiască într-o poziție de vulnerabilitate mult mai mare.

Argumentul că „autoritățile locale și naționale oferă un tratament preferențial și protecție comunităților musulmane” este o percepție care se bazează pe cazuri izolate de aplicare a legii sau pe polemici culturale (cum ar fi cele legate de arderea Coranului).

Cu toate acestea, din punct de vedere statistic, datele privind ratele infracțiunilor motivate de ură în Marea Britanie nu susțin ideea unui „tratament preferențial” generalizat, deoarece ambele comunități suferă mii de incidente anual.

Ceea ce subliniază statisticile este însă intensitatea șocului și a pericolului perceput de comunitatea evreiască.

Un aspect crucial subliniat de rapoartele CST este suprapunerea tot mai mare dintre Antisemitism și discursul anti-Zionist.

Raportul pe 2024 al CST, citat în urma evenimentelor de după 7 octombrie, menționează că un număr semnificativ de incidente antisemite au prezentat o motivație explicit anti-Zionistă alături de limbaj sau țintire anti-evreiască.

În 2024, 43% din totalul incidentelor au invocat sau au fost legate de Israel, Gaza sau conflictul Hamas.

Variantele termenului „Zionism” sau „Zionist” au fost utilizate de 422 de ori, adesea ca eufemisme pentru „evreiesc” sau „evreu”.

Cel puțin 355 de incidente au inclus fraza „Palestina Liberă” folosită într-un mod explicit Antisemit.

Această tendință sugerează că, pentru mulți, criticile la adresa politicii israeliene s-au transformat într-un pretext sau un canal pentru exprimarea urii față de evrei în general.

Organizațiile de monitorizare, precum CST, subliniază că, deși critica legitimă la adresa guvernului israelian este permisă într-o societate liberă, utilizarea discursului anti-Zionist pentru a glorifica violența împotriva evreilor sau pentru a promova tropi antisemiți (cum ar fi controlul evreiesc asupra finanțelor sau mass-media) reprezintă o formă de Antisemitism.

Acest lucru rezonează cu Definiția Internațională a Antisemitismului (IHRA), adoptată de multe guverne occidentale, care stipulează că „un Antisemitism contemporan se manifestă adesea prin țintirea Israelului, înțeles ca o colectivitate evreiască”.

În ciuda adoptării acestei definiții, aplicarea ei în mediul universitar și în spațiul public, în special în timpul protestelor, rămâne extrem de controversată și dificilă, contribuind la sentimentul de impunitate al celor care folosesc Antisemitismul sub masca activismului politic.

Creșterea alarmantă a Antisemitismului nu afectează doar comunitatea evreiască, ci reprezintă un semnal de alarmă pentru sănătatea democrațiilor occidentale în ansamblu. Istoric, intensificarea urii împotriva evreilor a fost un precursor al instabilității sociale și politice mai largi.

Sentimentul de insecuritate în rândul evreilor a crescut dramatic. Un sondaj realizat de Institutul pentru Cercetarea Politicii Evreiești (JPR) arată că 35% dintre evreii britanici se simțeau nesiguri în Marea Britanie în 2025, o creștere masivă față de doar 9% înainte de atacurile din 7 octombrie 2023.

Mai mult, 47% dintre evreii britanici consideră Antisemitismul o problemă „foarte mare”, comparativ cu doar 11% în 2012. Această percepție nu este doar emoțională; ea se traduce în schimbări reale de comportament: evitarea purtării semnelor religioase în public, prudența sporită la evenimentele comunitare și, în cazuri extreme, luarea în considerare a emigrării.

Așa cum susține și textul inițial, există o preocupare că „Occidentul este înrobit unei minorități radicale, adesea violente”, iar recompensa acestei intimidări duce la sacrificarea drepturilor și libertăților civice fundamentale.

Faptul că școlile evreiești au nevoie de gărzi de securitate înarmate și bariere anti-tanc, în timp ce altele nu, arată că o comunitate trebuie să-și limiteze dreptul la exprimare și asociere liberă pentru a supraviețui, un eșec al statului de drept.

Dacă autoritățile tolerează în mod tacit sau aplică selectiv legile împotriva urii pentru a nu "provoca" anumite grupuri, acesta devine un precedent periculos care subminează principiul egalității în fața legii.

Recunoașterea și combaterea explicită a Antisemitismului ca o formă de rasism unică, bazată pe o istorie lungă de persecuție, este esențială pentru a proteja nu doar comunitatea evreiască, ci și coeziunea socială a națiunilor occidentale. A ignora creșterea ratei de 106 la 10.000 înseamnă a ignora o criză care erodează fundamentele libertății și toleranței.

Există mai multe teorii care încearcă să explice de ce, în ciuda datelor statistice clare, Antisemitismul nu domină discursul public așa cum o face islamofobia (sau alte forme de ură, cum ar fi rasismul anti-negru sau homofobia):

Vulnerabilitatea Perceptivă: Comunitatea evreiască, fiind considerată relativ bogată, educată și influentă (o percepție distorsionată, alimentată chiar de tropii antisemiți), nu este întotdeauna percepută ca o victimă tipică în lupta pentru justiție socială. În schimb, comunitățile musulmane sau de culoare sunt considerate minorități dezavantajate din punct de vedere economic și social, atrăgând astfel o simpatie și o alocare de resurse politice mai mare.

Comunitatea evreiască, fiind considerată relativ bogată, educată și influentă (o percepție distorsionată, alimentată chiar de tropii antisemiți), nu este întotdeauna percepută ca o victimă tipică în lupta pentru justiție socială. În schimb, comunitățile musulmane sau de culoare sunt considerate minorități dezavantajate din punct de vedere economic și social, atrăgând astfel o simpatie și o alocare de resurse politice mai mare. Instrumentalizarea Conflictului : Antisemitismul contemporan este adesea legat de politica din Orientul Mijlociu. Într-un climat în care Israelul este demonizat de anumite facțiuni politice, orice critică fermă a Antisemitismului poate fi percepută ca o susținere a politicii israeliene, ceea ce îi face pe mulți politicieni să evite subiectul sau să îl dilueze prin echivalare cu alte forme de ură.

: Antisemitismul contemporan este adesea legat de politica din Orientul Mijlociu. Într-un climat în care Israelul este demonizat de anumite facțiuni politice, orice critică fermă a Antisemitismului poate fi percepută ca o susținere a politicii israeliene, ceea ce îi face pe mulți politicieni să evite subiectul sau să îl dilueze prin echivalare cu alte forme de ură. Puterea Numărului : Deși rata per capita este mai mare pentru evrei, numărul absolut mare al incidentelor anti-musulmane (peste 4.000, conform unor surse precum Tell MAMA, care monitorizează ura anti-musulmană) conferă o vizibilitate mai mare și un volum mai mare de cazuri raportate forțelor de ordine.

: Deși rata per capita este mai mare pentru evrei, numărul absolut mare al incidentelor anti-musulmane (peste 4.000, conform unor surse precum Tell MAMA, care monitorizează ura anti-musulmană) conferă o vizibilitate mai mare și un volum mai mare de cazuri raportate forțelor de ordine. Presiunea Activistă: Grupurile de lobby și activismul anti-rasist sunt extrem de eficiente în a menține focusul pe forme de ură percepute ca fiind „sistemice” în sensul opresiunii structurale albe, istorice. Antisemitismul, fiind o formă de rasism complexă, adesea provenită din surse ideologice multiple (extrema-dreaptă, extrema-stângă, și radicalismul islamist), nu se încadrează întotdeauna perfect în aceste narative simplificate.

„Datele arată că prea mulți oameni trăiesc în frică din cauza a ceea ce sunt, a ceea ce cred sau de unde vin”,”a recunoscut un oficial guvernamental, dar acțiunile necesare trebuie să meargă dincolo de declarații.

Marea Britanie și restul Europei trebuie să abordeze Antisemitismul ca pe o amenințare la adresa siguranței naționale și a valorilor democratice, investind masiv în educație, securitate și, cel mai important, în aplicarea fermă și imparțială a legilor împotriva urii.

Doar o abordare care tratează fiecare formă de ură în funcție de impactul său specific și de vulnerabilitatea victimei poate restabili încrederea și siguranța în rândul comunităților minoritare.