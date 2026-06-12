Comediantul american Jerry Seinfeld a stârnit reacții pe rețelele sociale după ce a respins solicitarea unui influencer de a rosti sloganul „Free Palestine”, afirmând că „nu există”, potrivit Fox News.

Momentul a fost surprins într-un videoclip publicat pe TikTok de creatorul de conținut cunoscut sub numele de Finesse Fave. Acesta l-a abordat pe Seinfeld și i-a cerut în mod repetat să spună „Free Palestine”, însă actorul și comediantul a răspuns scurt: „Nu există”.

În imaginile distribuite online, Finesse Fave îl întreabă pe Seinfeld dacă poate transmite mesajul „Free Palestine”. Comediantul reacționează râzând, după care răspunde: „It doesn't exist” („Nu există”).

Secvența a circulat rapid pe platformele sociale și a reaprins dezbaterea privind pozițiile publice ale unor personalități americane în legătură cu conflictul dintre Israel și Hamas.

Incidentul vine la scurt timp după un alt episod petrecut în luna mai, când Seinfeld a fost abordat de protestatari în timp ce părăsea un meci al echipei de baschet New York Knicks.

Într-un videoclip distribuit online, o persoană îl acuză pe comediant că susține „genocidul copiilor din Gaza” și îi strigă „Free Palestine”. Imaginile îl arată pe Seinfeld continuându-și drumul spre mașină și reacționând prin râs la acuzațiile adresate.

Poziția lui Seinfeld față de mișcarea „Free Palestine” nu este nouă. În septembrie, creatorul celebrului serial TV „Seinfeld” a participat la un eveniment organizat la Universitatea Duke, unde l-a prezentat pe Omer Shem Tov, unul dintre israelienii răpiți de Hamas în atacurile din 7 octombrie 2023 și eliberat după 505 zile de captivitate.

FinesseFave asks Jerry Seinfeld to drop a Free Palestine after the Knicks game "It doesn't exist” pic.twitter.com/0AExhRVL33 — yeet (@Awk20000) June 11, 2026

În discursul său, Seinfeld a criticat activiștii anti-Israel și a susținut că sloganul „Free Palestine” ascunde, în unele cazuri, ostilitate față de evrei.

„Prin expresia «Free Palestine» nu admiteți ceea ce gândiți cu adevărat”, a declarat comediantul, potrivit înregistrărilor de la eveniment.

Afirmațiile sale au generat reacții puternice atât din partea susținătorilor Israelului, cât și din partea activiștilor pro-palestinieni.

Într-un interviu recent acordat publicației Air Mail, Jerry Seinfeld a abordat și subiectul automobilelor electrice, despre care a spus că nu îl interesează.

Actorul a afirmat că vede popularitatea acestora drept un „semnal de virtute” și a criticat impactul extracției litiului necesar pentru baterii.

În vârstă de 72 de ani, Seinfeld este cunoscut pentru pasiunea sa pentru automobile clasice și pentru colecția impresionantă de modele Porsche rare.