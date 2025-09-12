International

Jerry Seinfeld: Mișcarea „Free Palestine, mai rea decât Ku Klux Klan

Jerry Seinfeld / sursa foto: captură video
O apariție surpriză a celebrului Jerry Seinfeld la Universitatea Duke a stârnit reacții aprinse, după ce acesta a criticat mișcarea „Free Palestine”, catalogând-o drept antisemită și comparând-o cu retorica Ku Klux Klan.

Declarațiile, făcute în fața studenților și profesorilor, au fost însoțite de o pledoarie pentru susținerea ostaticilor israelieni și au deschis o nouă etapă în dezbaterea despre libertatea de exprimare și conflictul din Orientul Mijlociu.

Declarațiile lui Jerry Seinfeld despre „Free Palestine”

Pe scena Universității Duke, Jerry Seinfeld a declarat că sloganul „Free Palestine” este, în opinia lui, o expresie antisemită mascată.

„Pentru mine, Free Palestine înseamnă că ești liber să spui că nu-ți plac evreii”, a afirmat artistul, precizând că această retorică ascunde ostilitatea față de comunitatea evreiască.

El a adăugat că, prin comparație, Ku Klux Klan este „mai sincer”, pentru că își exprimă deschis ura față de anumite grupuri etnice și religioase.

Seinfeld, în vârstă de 71 de ani, a precizat că declarațiile sale au rolul de a atrage atenția asupra pericolelor radicalizării și a discursului urii.

Sursa foto: Inna Zakharchenko | Dreamstime.com

Evenimentul a fost organizat de Chabad at Duke și alte organizații universitare, însă apariția lui Seinfeld nu a fost anunțată public, la cererea acestuia.

Potrivit unui purtător de cuvânt al universității, accentul principal al întâlnirii a fost mărturia lui Omer Shem Tov, un israelian eliberat după 505 zile de captivitate în Gaza.

Reacții și controverse la nivel local

Declarațiile lui Seinfeld nu au trecut neobservate, mai ales în contextul tensiunilor din campusurile americane.

În trecut, la ceremonia de absolvire din Duke, aproximativ 100 de studenți au părăsit sala în semn de protest față de pozițiile pro-Israel ale comediantului, unii scandând „Palestina liberă” și afișând steaguri palestiniene.

În plus, aparițiile publice ale lui Seinfeld au mai fost marcate de confruntări similare.

În Sydney, în iunie, acesta a fost huiduit de un spectator care l-a acuzat că sprijină „genocidul” din Gaza.

Comediantul a răspuns ironic, spunând că nu artiștii evrei sunt responsabili pentru rezolvarea conflictului.

Chiar și în contexte mondene, precum aniversarea a 50 de ani de la lansarea emisiunii „Saturday Night Live”, Seinfeld a fost presat de activiști să rostească „Free Palestine”, însă a refuzat categoric.

