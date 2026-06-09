O femeie din București a fost trimisă în judecată de procurori după ce a pus la cale o schemă complexă prin care a păgubit zeci de persoane care visau la concedii exotice. Sub pretextul unor oferte de tip last minute, aceasta a reușit să strângă o sumă uriașă de la clienții de bună-credință. În total, prejudiciul calculat de anchetatori depășește pragul de 150.000 de euro.

Conform datelor oficiale de pe portalul instanțelor de judecată, persoana trimisă în fața magistraților este Maria Gancea. Lista acuzațiilor aduse de procurori este una extrem de lungă și include înșelăciune în formă continuată pentru 46 de acte materiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată pentru 17 acte materiale, fals informatic în formă continuată pentru 39 de acte materiale, dar și inducerea în eroare a organelor judiciare. Deși inițial a fost plasată în arest preventiv, în prezent femeia se află sub măsura arestului la domiciliu.

Magistrații de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 au stabilit că activitatea infracțională s-a derulat în perioada cuprinsă între februarie 2024 și februarie 2026. În acest interval, femeia a acționat coordonat și constant, pretinzând că intermediază contracte pentru servicii turistice sau că caută asocieri pentru un proiect finanțat din fonduri europene.

Prin aceste tertipuri, ea a păgubit 24 de persoane fizice și două agenții de turism. Victimele au fost determinate să îi vireze sume mari de bani sau să îi ofere vouchere de cazare și bilete de avion. Paguba totală se ridică la valoarea de 795.000 de lei, din care s-a recuperat doar o mică parte, mai exact aproximativ 102.500 de lei. Pentru a fi credibilă, inculpata a folosit identități fictive și a modificat date informatice pentru a genera confirmări de plată și facturi false.

Din datele apărute în spațiul public reiese că Maria Gancea promitea destinații de lux precum Maldive, Cuba, Japonia sau Turcia. În unele cazuri, situația a devenit dramatică pentru clienți. Două familii care au reușit să ajungă în Turcia s-au trezit evacuate din hotel deoarece plățile nu fuseseră efectuate în realitate.

Pentru a risipi orice suspiciune, femeia le prezenta victimelor dovezi ale unor călătorii anterioare reușite, susținând că are o vastă experiență în domeniu. În realitate, unele grupuri au plecat într-adevăr în două excursii organizate de ea, însă cheltuielile au fost acoperite prin păgubirea altor agenții de turism de profil. Turiștilor li se explica faptul că ea este doar un intermediar și că problemele ar proveni de la organizatorii principali, care s-au dovedit a fi persoane fictive sau complet străine de această poveste.

Anchetatorii au scos la iveală și modul în care femeia făcea rost de identitățile folosite în înșelăciuni. Aceasta s-a folosit de actele unor persoane reale pentru a induce în eroare două agenții de turism. Informațiile și fotografiile buletinelor fuseseră obținute în timpul unui proces electoral. Surse din mediul judiciar indică faptul că inculpata era membru PNL și a candidat în anul 2024 pentru un loc în Consiliul General al Municipiului București. Profitând de funcția deținută în partid, ea a avut acces la listele cu semnături de susținere, de unde a copiat datele pe care le-a utilizat ulterior în activitatea infracțională.

Când lucrurile au început să scape de sub control, femeia a încercat o manevră disperată pentru a scăpa de răspunderea penală și pentru a le demonstra clienților că este nevinovată. Între august 2024 și februarie 2025, ea a depus plângeri false la poliție, susținând că o altă persoană ar fi responsabilă de nereguli.

„Astfel, inculpata, atât prin declaraţia de persoană vătămată precum şi prin depunerea la dosarul penal a unor înscrisuri sub semnătură privată falsificate (chitanţe), a creat o stare de pericol pentru înfăptuirea actului de justiţie. Scopul acestor induceri a fost ca inculpata să dovedească existenţa unei presupuse fapte de înşelăciune comise împotriva sa, astfel încât să înlăture orice suspiciune ce ar plana asupra sa, dar şi pentru a direcţiona ancheta înspre altă persoană, producând inclusiv probe ce susţineau acuzaţia împotriva numitei M.E.D”, explică Parchetul.