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Sorana Cîrstea, eliminată de Jessica Pegula în optimile de la Cincinnati

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Sorana Cîrstea, eliminată de Jessica Pegula în optimile de la CincinnatiSorana Cîrstea. Sursă foto: Instagram
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Din cuprinsul articolului

Sorana Cîrstea, locul 19 în clasamentul WTA și cap de serie numărul 15 laCincinnati, s-a oprit în optimile de finală ale turneului american. Românca a fost învinsă de Jessica Pegula, a treia jucătoare a lumii, scor 2-6, 6-4, 5-7, după două ore și cinci minute de joc.

Pegula a câștigat setul decisiv după ce a avut nevoie de patru mingi de meci pentru a încheia partida.

Pentru calificarea în optimile de finală, Cîrstea a primit 81.752 de dolari și 120 de puncte în clasamentul WTA.

Jessica Pegula

Jessica Pegula. Sursa foto: Instagram

Parcursul Soranei Cîrstea la Cincinnati

Sorana Cîrstea a intrat direct în turul al doilea al competiției, unde a întâlnit-o pe cehoaica Nikola Bartunkova. Românca s-a impus cu 7-6 (5), 6-3.

În turul al treilea, Cîrstea a trecut de Anna Kalinskaia după retragerea jucătoarei din Rusia. Meciul s-a încheiat la scorul de 6-7 (4), 6-1, 5-0, după ce Kalinskaia nu a mai putut continua partida.

Cîrstea, în vârstă de 36 de ani, a fost astfel la un pas de sferturile de finală ale turneului WTA 1000 de la Cincinnati.

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