Sorana Cîrstea, în fața unui test uriaș la US Open. Ce adversară are în optimi

Sorana Cîrstea continuă parcursul la US Open 2026 și va juca în optimile de finală împotriva Jessicăi Pegula, numărul 3 mondial. Partida este programată în noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 01:00, ora României, iar o victorie i-ar aduce româncei al patrulea sfert de finală de Grand Slam din carieră.

Tabloul optimilor este acum complet, după ce ultimele meciuri din turul al treilea au adus mai multe eliminări importante atât în competiția feminină, cât și în cea masculină.

Amanda Anisimova, Madison Keys, Taylor Fritz și Flavio Cobolli se numără printre jucătorii care nu au reușit să treacă mai departe.

La 36 de ani, Sorana Cîrstea se află între cele 16 jucătoare rămase în cursa pentru trofeul de la New York. Adversara sa din optimi este Jessica Pegula, una dintre cele mai bine clasate jucătoare ale momentului.

Partida dintre cele două este programată în noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 01:00, ora României. Pentru Cîrstea, calificarea ar însemna atingerea pentru a patra oară în carieră a sferturilor de finală într-un turneu de Grand Slam.

În ciuda rezultatelor surprinzătoare din primele tururi, 14 dintre cele 16 jucătoare ajunse în optimi sunt capi de serie.

Singurele excepții sunt Taylor Townsend și Qinwen Zheng. Zheng a ajuns pe tabloul principal din calificări și a produs una dintre revenirile importante ale turneului în meciul cu Madison Keys, după ce a câștigat șapte game-uri consecutive în setul decisiv. În optimi, Townsend o va întâlni pe Aryna Sabalenka, iar Zheng va juca împotriva Igăi Swiatek.

Surprize au apărut și în competiția masculină. Cinci jucători fără statut de cap de serie au reușit să ajungă în optimile de finală. Printre ei se află Arthur Gea, care a devenit al doilea „lucky loser” din istoria US Open calificat în a doua săptămână a competiției de la Flushing Meadows.

Un alt reper al actualei ediții este numărul mare de jucători americani rămași pe tabloul masculin. După victoria lui Learner Tien în fața lui Jakub Mensik, Statele Unite au ajuns la cinci reprezentanți în optimi.

O astfel de prezență americană în această fază nu mai fusese înregistrată de 31 de ani.

În 1995, Pete Sampras, Andre Agassi, Michael Chang, Jim Courier și Todd Martin au trecut de prima săptămână a turneului. Ediția respectivă s-a încheiat cu o finală între doi americani, câștigată de Sampras în fața lui Agassi.

Optimile masculine aduc și alte confruntări importante.

Alexander Zverev îl va întâlni pe Luciano Darderi.

Arthur Gea va juca împotriva lui Botic van de Zandschulp, iar Learner Tien îl va înfrunta pe Karen Khachanov.

Rezultatele din această fază vor stabili tabloul sferturilor de finală de la US Open 2026.