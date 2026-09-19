România, victorie cu Indonezia în Cupa Davis

România a învins Indonezia cu scorul de 3-0 în confruntarea din Grupa Mondială II a Cupei Davis și și-a asigurat calificarea în play-off-ul Grupei Mondiale I. Victoria decisivă a fost obținută în partida de dublu, câștigată de Ștefan Hăiță și Radu Țurcanu.

Perechea României s-a impus fără emoții în fața cuplului indonezian Rafalentino Ali Da Costa/Ethan David Zapp, scor 6-2, 6-1. Meciul a durat doar 68 de minute, iar succesul le-a adus tricolorilor al treilea punct și victoria în confruntarea cu Indonezia.

Echipa de Cupa Davis din România a început în forță întâlnirea, după ce Cezar Crețu a câștigat primul meci de simplu. Jucătorul clasat pe locul 271 ATP l-a învins pe Gunawan Trismuwantara, ocupantul poziției 2202 în ierarhia mondială, cu 6-2, 6-4. Partida a durat o oră și 37 de minute.

Al doilea punct a fost obținut de Radu Papoe. Românul, aflat pe locul 315 ATP, a trecut de Rafalentino Ali Da Costa, numărul 1608 mondial, după un meci de două ore. Papoe a cedat primul set la tie-break, 6-7 (5), însă a revenit spectaculos și le-a câștigat pe următoarele două, 6-1, 6-2.

Conform programului oficial, după partida de dublu urmau cele două meciuri de simplu încrucișate: Rafalentino Ali Da Costa – Cezar Crețu și Gunawan Trismuwantara – Radu Papoe. Acestea nu mai pot influența însă rezultatul confruntării, România având deja cele trei victorii necesare.

Pentru întâlnirea cu Indonezia, căpitanul nejucător Adrian Marcu i-a avut la dispoziție pe Cezar Crețu, Radu Papoe, Gabriel Ghețu, Radu Țurcanu și Ștefan Hăiță. Stafful tehnic este format din antrenorii Ionuț Moldovan și Daniel Dobre, alături de preparatorul fizic Teo Cercel.

Prin succesul de la această ediție a Cupei Davis, echipa masculină din România continuă își va continua parcursul în competiție și va evolua în play-off-ul Grupei Mondiale I.