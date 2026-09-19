Prognoza meteo, 19 septembrie. Vremea se menține caldă în majoritatea regiunilor țării, însă gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere în anumite zone. Credincioșii din zonele montane și din estul țării trebuie să se aștepte la fenomene meteorologice temporare, conform ANM.

Cerul va prezenta înnorări temporare, mai ales în orele după-amiezii și ale serii. Se vor semnala averse și descărcări electrice pe arii restrânse în zona Carpaților Orientali și Meridionali, dar și în Moldova sau în nordul Munteniei. Cantitățile de apă vor fi în general de 2…5 l/mp, iar izolat pot depăși 15…20 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, când rafalele vor atinge viteze de 40…45 km/h.

Valorile termice maxime ale zilei se vor încadra în general între 22 și 32 de grade, cele mai ridicate cifre fiind înregistrate în sudul Banatului și în sudul Olteniei. Pe parcursul nopții, minimele vor fi cuprinse între 5 grade în depresiunile din Carpații Orientali și 18 grade pe litoralul Mării Negre. În primele ore ale dimineții și noaptea, pe arii restrânse se va forma ceață.

În Capitală, condițiile meteorologice vor fi favorabile. Vremea va fi caldă, cu un cer variabil și vânt ce va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorilor de 29…30 de grade, în timp ce minima din cursul nopții va coborî până la 13…15 grade.

Regimul termic ridicat se va păstra, însă instabilitatea se extinde treptat. Înnorări după-amiază și seara vor apărea la munte, în Muntenia și în nordul Olteniei, unde local vor fi averse de 2…6 l/mp, izolat peste 15…20 l/mp, însoțite de descărcări electrice.

Pe parcursul nopții, cerul va fi mai mult noros și vor apărea ploi slabe local în vestul, nordul și centrul țării, respectiv pe spații mici în celelalte zone. Vântul va prezenta intensificări temporare în timpul ploilor, dar și în a doua parte a nopții în vest și nord, cu viteze de 40…50 km/h. La munte, la altitudini mari, rafalele vor atinge 60…80 km/h.

Maximele la nivel național vor rămâne între 23 și 32 de grade, cu vârfuri în sudul Olteniei, iar minimele vor varia între 5 grade în estul Transilvaniei și 19 grade pe litoral. Izolat se va semnala ceață.