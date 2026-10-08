Premierul Ungariei, Peter Magyar, a fost audiat miercuri seara de Parchetul Central de Investigații din Ungaria în dosarul în care este suspectat că, în 2024, a luat telefonul unui bărbat care îl filma într-un club din Budapesta și l-a aruncat în Dunăre. Magyar a declarat că nu a recunoscut fapta și că a prezentat o apărare pe fond în timpul audierii.

Audierea a avut loc după ce Parlamentul Ungariei i-a suspendat imunitatea pe 28 septembrie, într-o procedură declanșată de procurori în legătură cu ancheta privind presupusul furt. Decizia a fost adoptată cu 139 de voturi pentru, fără voturi împotrivă sau abțineri.

Magyar a anunțat pe Facebook că s-a prezentat la ora stabilită pentru audiere, a făcut o scurtă declarație și nu a recunoscut acuzația care i-a fost adusă.

Informația a fost confirmată și de procurori, care au precizat că premierul a fost audiat în calitate de suspect și că nu a recunoscut comiterea infracțiunii. Potrivit Parchetului, Magyar a prezentat și o apărare pe fond.

Premierul ungar a transmis că va informa publicul despre eventualele evoluții ulterioare ale dosarului.

Cazul se referă la un incident produs în primele ore ale zilei de 21 iunie 2024, într-un club din Budapesta.

Potrivit Parchetului General al Ungariei, Magyar se afla în localul respectiv când a luat telefonul unui bărbat care îl filma. Procurorii au susținut că politicianul a aruncat ulterior telefonul în Dunăre.

Anchetatorii au apreciat că fapta întrunea elementele constitutive ale infracțiunii de furt. Telefonul a fost ulterior recuperat și restituit proprietarului, însă acest lucru nu a înlăturat suspiciunea investigată de procurori.

Parlamentul Ungariei a decis pe 28 septembrie suspendarea imunității lui Peter Magyar, după ce procurorii au solicitat acest lucru în cadrul anchetei privind incidentul din 2024.

Magyar ceruse el însuși ridicarea imunității, afirmând că nu are nimic de ascuns și că este pregătit să răspundă pentru faptele sale. În timpul dezbaterilor parlamentare, el a susținut că dosarul reprezenta o tentativă politică de discreditare.

Suspendarea imunității premierului a fost votată în aceeași ședință în care Parlamentul a aprobat ridicarea imunității a doi foști miniștri din guvernarea lui Viktor Orban, Balazs Hanko și Miklos Sesztak, în dosare distincte.

Peter Magyar a criticat anterior ancheta și a susținut că dosarul era folosit pentru a-l discredita politic.

El a calificat demersul procurorilor drept o „încercare patetică” de a asocia acuzațiile privind presupusa deturnare de fonduri publice în perioada guvernării lui Viktor Orban cu dosarul în care este vizat.

În Parlament, Magyar a susținut din nou că cele două tipuri de cazuri au fost puse în mod intenționat în aceeași categorie și a criticat modul în care funcționează procuratura ungară. El a spus însă că își asumă responsabilitatea pentru propriile fapte și că este pregătit să se prezinte în fața justiției.

În aceeași sesiune extraordinară în care a fost suspendată imunitatea lui Magyar, Parlamentul a aprobat ridicarea imunității foștilor miniștri Balazs Hanko și Miklos Sesztak.

Hanko, fost ministru al culturii și inovării, este vizat într-o anchetă privind presupuse fapte de abuz de încredere legate de administrarea unor fonduri culturale. Potrivit informațiilor publicate de MTI, procurorii au susținut că prin aceste fapte ar fi fost provocat un prejudiciu de peste 17 miliarde de forinți bugetului de stat.

Sesztak, fost ministru al dezvoltării naționale, este anchetat într-un dosar privind presupusa acceptare de mită și alte infracțiuni. El a respins acuzațiile și a afirmat că nu a comis nicio faptă penală.