Netflix a pregătit numeroase lansări pentru luna decembrie 2026, de la filme și seriale noi până la documentare, producții de animație și transmisiuni sportive în direct. Printre cele mai așteptate titluri se numără revenirea lui Brad Pitt în rolul lui Cliff Booth, pe 23 decembrie, dar și sezonul 6 din „Emily in Paris”, programat pentru Ajunul Crăciunului, potrivit Sortir a Paris.

Luna aduce și o nouă adaptare a romanului „Mândrie și prejudecată”, de Jane Austen, disponibilă din 3 decembrie. Pe lista premierelor se mai află documentarul „Al 14-lea”, semnat de Ava DuVernay, care va apărea pe 4 decembrie, și filmul de animație „Ray Gunn”, regizat de Brad Bird, programat pentru 18 decembrie.

Calendarul include și producții cunoscute, precum „Downton Abbey III: Marea finală”, „Materialists”, dar și evenimente sportive transmise în direct.

Pe 1 decembrie, platforma introduce mai multe titluri, printre care serialele „De picat”, „Trinity” și „Collect & Praise”. Tot atunci vor putea fi urmărite documentarul „An Open Field: Cât vezi cu ochii”, filmele „Crăciunul fără sfârșit al familiei Berger”, „Dikkenek”, „Papa Zola The Movie” și „Albatros”, precum și sezonul 5 din „Fargo”.

Pe 2 decembrie, oferta continuă cu serialul „Șeful cel bun” și filmul „Un Crăciun fără sfârșit”. Tot atunci vor fi disponibile documentarele „Marcos: O altă lume este posibilă” și „39-45: În spatele liniilor inamice”, dar și producția „Materialists” și două filme din universul „Ultraman”.

Pe 3 decembrie, Netflix lansează serialele „Împărăteasa flăcărilor” și „Mândrie și prejudecată”. Lista mai cuprinde filmele „My Crazy Feminist Girlfriend”, „Secrete” și „Saving Cherry”, documentarul „Jão: Memórias Póstumas” și spectacolul de stand-up „Gianmarco Soresi: God Forbid”.

Pe 4 decembrie, abonații vor putea urmări serialul „Brizele din decembrie”, producția „Dragostea e oarbă: Africa de Sud”, sezonul 10 din „Selling Sunset” și serialul „O Saathi Re: Alături de tine”.

Tot în această zi vor apărea documentarele „Vremea repezișurilor”, „Cine a ucis-o pe văduva bancherului?” și „Le 14e (14th)”.

Pe 5 decembrie sunt programate serialul „Gift” și filmele „Nobody” și „Tot ce n-am fost niciodată”.

Pe 7 decembrie, vor fi disponibile episoadele 7 și 8 din serialul „Contesa de Monte-Cristo”, iar pe 8 decembrie revine „La suprafața apei” cu sezonul al doilea. În aceeași zi va fi lansat documentarul „Maestrul incontestabil al discursului”.

Pe 9 decembrie, Netflix adaugă serialele „Noi, escrocii” și „Revolta”, producția pentru copii „Gabby și casa magică: Mici provocări de Crăciun”, dar și filmul „Brusc singuri”.

Pe 10 decembrie, printre premiere se numără serialul „Crima lui JonBenét Ramsey”, sezonul 2 din „YOLANTHE” și filmul „Permafrost”. Tot atunci vor putea fi urmărite „Frostbite”, „Life After You” și „Downton Abbey III: Marea finală”.

Pe 11 decembrie, platforma pregătește serialul „Saltimbanques”, filmele „În numele altcuiva”, „Bad Day” și „Secretul orașului pierdut”, precum și documentarul „Jean-Michel Basquiat”.

Tot pe 11 decembrie este programată transmisiunea în direct a meciului de box Tyson Fury vs. Anthony Joshua.

Pe 12 decembrie, Netflix transmite în direct „WWE Wrestlepalooza: 2026” și lansează filmul „Players”.

Pe 14 decembrie, copiii vor putea urmări sezonul 8 din „Cocomelon Lane”. În aceeași zi este programat evenimentul „WWE John Cena Classic”.

Pe 15 decembrie, lista premierelor include serialul „Sunshine Girls”, sezonul 7 din „Următorul meu invitat nu mai are nevoie de prezentare cu David Letterman” și filmele „Campioni”, „Glumele lui Toto” și „Glumele lui Toto 2 - Clasa verde”.

Tot atunci vor fi disponibile filmul „A History of Violence” și toate cele trei sezoane din serialul „Vida”.

Pe 16 decembrie, Netflix lansează serialul „Credincioșii”, sezonul 2 din „Cușca” și filmul „Another Disaster Holiday”. Oferta mai include „Zahărul vieții”, documentarul „Triunghi mortal: cazul Pamela Smart”, filmul „Sexygénaires” și „Confessions of a Shaman”.

Pe 17 decembrie sunt programate serialele „Pe un pământ străin”, „Quiztopia, quizul poporului” și „În sfârșit, deschide ochii!”. Tot atunci vor apărea filmul „Dalloway” și producția „Kung Fu (versiunea internațională)”.

Pe 18 decembrie, platforma aduce sezonul 4 din „Bluesul maestrului”, serialul „Camerele ascunse ale lui François Damiens”, „Nick Cannon, tată de succes” și „Viața cea mare”.

Unul dintre titlurile importante ale zilei este filmul de animație „Ray Gunn”, alături de documentarul „Dincolo de cerc” și filmul „Les Cowboys”.

Pe 20 decembrie va fi disponibil sezonul 4 din „Iryu Team Medical Dragon”, iar pe 21 decembrie va apărea documentarul „Dincolo de sport: Lovitura de geniu a celor de la Giants”.

Ultima parte a lunii aduce câteva dintre cele mai așteptate lansări ale platformei.

Pe 23 decembrie, Brad Pitt revine în rolul lui Cliff Booth în filmul „Noile aventuri nefericite ale lui Cliff Booth”. În aceeași zi va fi disponibilă și producția „Asterix și Obelix: În slujba Majestății Sale”.

Pe 24 decembrie, Netflix lansează sezonul 6 din „Emily in Paris”. Abonații vor mai putea urmări filmele „TKT”, „Drishyam 1” și „Rembrandt”.

De Crăciun, pe 25 decembrie, platforma pregătește două transmisiuni sportive din NFL: „NFL Netflix Gameday: Christmas, Bills vs. Broncos” și „NFL Netflix Gameday: Christmas, Packers vs. Bears”. Tot atunci va apărea filmul „Jocul”.

Pe 27 decembrie, revine serialul „Crimele din Åre” cu sezonul al doilea. În aceeași zi este programat evenimentul transmis în direct „Six Kings Slam”, sezonul 2.

Pe 28 decembrie, vor putea fi urmărite documentarul „În lumea secretă a delfinilor” și sezonul 16 din „Cântecele Cocomelon”.

Pe 30 decembrie, Netflix lansează sezonul 2 din „Pregătiți pentru iubire”, serialul „KonoSuba: God’s Blessing on This Wonderful World! 3” și producția „The Wave”.

Ultima zi a anului aduce concertul transmis în direct „COUNTDOWN CONCERT 2026-2027 STARTO to WORLD”, sezonul 3 din „Înapoi la Sullivan’s Crossing” și producția „François Damiens: cele mai bune momente”.

Pe lista lansărilor pentru luna decembrie se mai află câteva producții pentru care platforma nu a stabilit încă o zi exactă de apariție.

Printre acestea se numără filmul „Misiuni încrucișate 2”, producția „O aniversare groaznică”, documentarul „The Trust: O filantropie regală” și sezonul 3 din serialul „Validé”.