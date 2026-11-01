Netflix aduce în noiembrie 2026 mai multe producții noi, dar și continuări ale unor seriale cunoscute, printre care sezonul al doilea din „Black Doves”, cu Keira Knightley, thrillerul „Heartland”, în care joacă Jessica Chastain, și lungmetrajul francez „The Hunchback, Soul of Paris”, cu Vincent Cassel. Oferta include seriale de spionaj, drame, thrillere și filme inspirate din povești literare, adresându-se unor categorii diferite de public.

Lansările sunt programate pe parcursul lunii, iar printre titlurile care atrag atenția se numără producții originale Netflix și proiecte cinematografice cu distribuții internaționale. Calendarul anunțat de platformă oferă câteva repere importante pentru abonații care urmăresc noutățile din luna noiembrie.

Black Doves revine pe Netflix cu un nou sezon, în care Keira Knightley își reia rolul lui Helen Webb. Serialul urmărește povestea unei femei care duce o viață aparent obișnuită, dar care lucrează în secret pentru o organizație de spionaj.

În noua serie de episoade, Helen trebuie să gestioneze consecințele evenimentelor anterioare, în timp ce Sam, interpretat de Ben Whishaw, se confruntă cu un ultimatum periculos. O amenințare la adresa lui Reed, personajul interpretat de Sarah Lancashire, îi implică din nou într-o investigație dificilă.

Continuarea păstrează elementele de thriller politic și spionaj care au definit prima parte a producției.

Heartland este una dintre premierele importante ale lunii. Jessica Chastain o interpretează pe Misty Jones, o fostă vedetă a muzicii country care s-a retras din viața publică.

Personajul revine la Nashville după dispariția nepoatei sale, o tânără artistă aflată în plină ascensiune. Misty încearcă să descopere ce s-a întâmplat, iar investigația o conduce într-un mediu marcat de secrete și situații periculoase.

Filmul este programat pentru 13 noiembrie 2026 și se înscrie în categoria thrillerelor cu elemente de mister.

Un alt titlu important este „The Hunchback, Soul of Paris”, lungmetrajul francez în care Vincent Cassel interpretează personajul Quasimodo.

Producția propune o reinterpretare întunecată a universului creat de Victor Hugo, cu acțiunea plasată în Parisul anului 1830. Orașul este amenințat de epidemia de holeră, iar un bărbat cocoșat, urmărit pentru experimente medicale, ajunge prins între tulburările politice și o poveste de iubire imposibilă.

Filmul este regizat de Jean-François Richet și îi are în distribuție pe Vincent Cassel, Karim Leklou, Daphné Patakia și Benjamin Voisin.

Potrivit informațiilor publicate de Netflix și confirmate de calendarul oficial al producțiilor franceze, premiera globală este programată pentru 27 noiembrie 2026.

Printre continuările așteptate se află și sezonul al treilea din The Empress, programat pentru 12 noiembrie.

Serialul german urmărește viața împărătesei Elisabeta a Austriei, cunoscută drept Sisi, și dificultățile întâmpinate la curtea imperială. Noile episoade o surprind într-o perioadă complicată, în care atât căsnicia cu împăratul Franz, cât și viitorul imperiului sunt puse la încercare.

Tot pe 12 noiembrie revine și serialul sud-coreean Ethos, cu povești despre personaje din medii sociale diferite, ale căror destine se intersectează la Istanbul.

Calendarul Netflix include și alte producții care merită urmărite:

4 noiembrie – „A Dog's Perfect Christmas”: o poveste despre o familie aflată în dificultate și câinele care încearcă să-i apropie din nou pe membrii acesteia.

– „A Dog's Perfect Christmas”: o poveste despre o familie aflată în dificultate și câinele care încearcă să-i apropie din nou pe membrii acesteia. 6 noiembrie – „Possible Love”: dramă sud-coreeană regizată de Lee Chang-dong, despre două cupluri și dorințele ascunse care le influențează relațiile.

– „Possible Love”: dramă sud-coreeană regizată de Lee Chang-dong, despre două cupluri și dorințele ascunse care le influențează relațiile. 11 noiembrie – „ChiaroScuro”: un serial polițist în care un expert în artă ajută poliția să investigheze un caz pornit de la descoperirea unui cadavru într-un muzeu din Roma.

– „ChiaroScuro”: un serial polițist în care un expert în artă ajută poliția să investigheze un caz pornit de la descoperirea unui cadavru într-un muzeu din Roma. 13 noiembrie – „Murder in Galicia”: dramă inspirată de evenimente reale, în care un sergent investighează un atac asupra unei femei.

– „Murder in Galicia”: dramă inspirată de evenimente reale, în care un sergent investighează un atac asupra unei femei. 18 noiembrie – „Guarding Stars”: o comedie romantică despre o gardă de corp și actorul pe care îl protejează.

– „Guarding Stars”: o comedie romantică despre o gardă de corp și actorul pe care îl protejează. 25 noiembrie – „The Mosquito Bowl”: dramă de război cu Bill Skarsgård și Nicholas Galitzine, inspirată de un meci de fotbal american disputat în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

– „The Mosquito Bowl”: dramă de război cu Bill Skarsgård și Nicholas Galitzine, inspirată de un meci de fotbal american disputat în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. 26 noiembrie – „The Hunting Wives”, sezonul 2: Sophie și Margo revin într-o poveste în care secretele vechi și adversarii noi le obligă să-și regândească relația.

Noiembrie 2026 aduce o combinație de continuări ale unor seriale populare și producții originale din mai multe țări. Printre cele mai importante repere se află revenirea lui Keira Knightley în „Black Doves”, thrillerul cu Jessica Chastain și noua interpretare cinematografică a personajului Quasimodo, cu Vincent Cassel.

Datele prezentate provin din calendarul de lansări publicat de Netflix și din informațiile News.ro. Disponibilitatea anumitor titluri poate varia în funcție de regiune.