Netflix a anunțat joi că serialul politic „The Diplomat” va avea un al cincilea sezon, la scurt timp după lansarea celui de-al patrulea, care a avut premiera pe platformă la începutul lunii octombrie, informează revista Variety.

Deocamdată, Netflix nu a dezvăluit detalii despre acțiunea viitorului sezon.

Serialul urmărește relațiile dintre ambasadoarea Kate Wyler, interpretată de Keri Russell, și vicepreședintele american Hal Wyler, jucat de Rufus Sewell, dar și dintre președinta SUA, Grace Penn, interpretată de Allison Janney, și soțul acesteia, Todd Penn, jucat de Bradley Whitford.

Allison Janney și Bradley Whitford sunt cunoscuți și pentru rolurile din serialul „The West Wing”.

Sezonul al patrulea s-a încheiat într-un moment de tensiune, iar sinopsisul oficial descrie două căsnicii ajunse într-un punct critic.

„Un moment catastrofal spulberă pacea fragilă pe care Kate Wyler a reușit să o stabilească între SUA și Regatul Unit, punând în pericol și căsnicia deja șubredă pe care ea încearcă să o salveze. În timp ce Kate luptă pentru a limita dezastrul, conspirația pusă la cale de președinta Grace Penn și vicepreședintele Hal Wyler, care vizează sustragerea celei mai puternice arme nucleare a Rusiei, împinge Statele Unite în pragul unui război. Kate și Todd își unesc forțele pentru a împiedica alianța dintre Grace și Hal să răstoarne echilibrul de putere atât pe plan extern, cât și pe plan intern”, se arată în sinopsis.

Din distribuție mai fac parte Ato Essandoh, Ali Ahn și Nana Mensah.

Lansat în 2023, „The Diplomat” a devenit rapid unul dintre serialele de succes ale platformei. Primul sezon a acumulat 173,4 milioane de ore de vizionare în primele patru săptămâni de la lansare, potrivit datelor Netflix.

Sezonul al doilea a rămas timp de patru săptămâni în Top 10 la nivel global. Sezonul al patrulea a ajuns pe locul al treilea în clasamentul Global Top 10 în a doua săptămână de la lansare și a intrat în top 10 în 63 de țări.

Anterior, Netflix aprobase producția celui de-al patrulea sezon înainte de premiera celui de-al treilea.

Atât serialul, cât și actrița Keri Russell au primit numeroase nominalizări la premii importante, inclusiv Primetime Emmy și Globurile de Aur.

Pentru sezonul al treilea, Keri Russell a câștigat premiul Sindicatului Actorilor Americani (SAG) pentru cea mai bună interpretare a unei actrițe într-un serial TV dramatic. Allison Janney a câștigat un premiu Primetime Emmy pentru cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial TV dramatic.

„The Diplomat” a primit în total șapte nominalizări la premiile Primetime Emmy, inclusiv la categoria cel mai bun serial TV dramatic.

Serialul a fost creat de Debora Cahn, care este și producător executiv, alături de Keri Russell, Janice Williams, Alex Graves, Peter Noah și Eli Attie.

Toate sezoanele „The Diplomat” sunt disponibile pe Netflix.