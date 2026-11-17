Brad Pitt a anunțat că filmările pentru „Ocean’s 14”, continuarea seriei de filme despre celebrul grup de hoți, nu vor începe mai devreme de sfârșitul anului 2027, potrivit Variety. Actorul a oferit noul termen la Hollywood, în timpul premierei producției „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth”, precizând că proiectul are nevoie de mai mult timp până la intrarea în producție.

Anunțul schimbă calendarul vehiculat anterior pentru cea de-a cincea parte a francizei. Filmările erau așteptate inițial în 2026, după o amânare față de planul din iunie. Declarația lui Pitt indică o nouă întârziere pentru un proiect care îi va reuni pe câțiva dintre actorii principali ai seriei.

Actorul a fost întrebat despre stadiul proiectului „Ocean’s 14” în cadrul evenimentului organizat la Hollywood. Răspunsul său a indicat că producția este programată pentru o perioadă apropiată de finalul anului 2027.

„Vorbim despre o perioadă de la sfârșitul anului viitor”, a declarat Brad Pitt, potrivit informațiilor publicate de News.ro.

Prin urmare, spectatorii vor mai avea de așteptat până când distribuția se va reuni pe platourile de filmare. Deocamdată, nu a fost anunțată o dată oficială de lansare în cinematografe.

„Ocean’s 14” îi va aduce din nou împreună pe George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon și Don Cheadle, actori care au contribuit la succesul filmelor precedente.

Regia este atribuită lui David Leitch, cunoscut pentru producții precum „Bullet Train” și „The Fall Guy”. Scenariul este semnat de Grant Heslov și George Clooney, potrivit informațiilor prezentate despre proiect.

Brad Pitt a vorbit favorabil despre munca depusă pentru scenariu, afirmând că George Clooney și Grant Heslov știu să construiască o poveste bună.

Interesul pentru continuarea francizei a fost confirmat și de Julia Roberts. Actrița a dezvăluit, în ianuarie, la Globurile de Aur, că a citit scenariul și că a fost plăcut surprinsă de direcția poveștii. Roberts a spus că materialul este bun și că nu ar accepta să participe la film dacă scenariul nu ar fi suficient de convingător.

Primele indicii despre dezvoltarea unui nou film au apărut în 2023, când George Clooney a vorbit despre existența unui scenariu pe care îl considera foarte bun.

Franciza „Ocean’s” a devenit cunoscută la nivel internațional prin poveștile despre jafuri elaborate, planuri minuțioase și personaje interpretate de actori de prim rang. Filmul „Ocean’s Eleven” din 2001, regizat de Steven Soderbergh, a deschis seria modernă, urmată de „Ocean’s Twelve” (2004) și „Ocean’s Thirteen” (2007).

Un nou film ar readuce pe ecran o parte importantă a distribuției originale, la aproape două decenii de la ultima producție în care personajele principale au apărut împreună.

Anunțul despre „Ocean’s 14” a venit în aceeași perioadă în care Brad Pitt promovează „The Further Mis-Adventures of Cliff Booth”, continuarea poveștii personajului interpretat de el în „Once Upon a Time in Hollywood”.

Quentin Tarantino a scris scenariul noii producții, însă regia îi aparține lui David Fincher. Acțiunea se desfășoară la câțiva ani după evenimentele din primul film, în Los Angelesul anilor 1970.

Pitt revine în rolul lui Cliff Booth, fost cascador care ajunge să lucreze într-un cinematograf din West Hollywood și care se implică, ocazional, în activități mult mai periculoase. Distribuția o include și pe Elizabeth Debicki.

Actorul a explicat că proiectul a avut nevoie de mai multe luni până să prindă contur. Ideea prezentată de el lui David Fincher în timpul unei călătorii cu avionul a primit aprobarea regizorului, iar Quentin Tarantino a fost de acord cu propunerea.

Pitt și Fincher au colaborat pentru prima dată la filmul „Seven”, lansat în 1995, iar noua producție marchează continuarea unei colaborări care durează de peste trei decenii.

Deocamdată, sfârșitul anului 2027 reprezintă reperul indicat de Brad Pitt pentru începerea filmărilor, nu o dată confirmată pentru lansarea filmului.

Calendarul producției ar putea influența și momentul în care studioul va anunța premiera. Până la noi informații oficiale, revenirea distribuției originale rămâne unul dintre principalele elemente de interes ale proiectului.