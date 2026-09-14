Cea de-a 78-a ediție a Premiilor Emmy, cele mai importante distincții din televiziunea americană și echivalentul Oscarurilor pentru acest domeniu, are loc luni, la Los Angeles. „The Pitt” și „Hacks” conduc clasamentul nominalizărilor, în timp ce mai multe producții lansate sau revenite în acest sezon concurează pentru cele mai importante trofee.

Serialul medical „The Pitt”, produs de HBO Max, este liderul ediției din acest an, cu 25 de nominalizări. Producția concurează inclusiv pentru premiul acordat celui mai bun serial dramatic și are 13 nominalizări la categoriile de interpretare. Noah Wyle este nominalizat pentru rol principal.

„Hacks”, tot de la HBO Max, a primit 24 de nominalizări pentru cel de-al cincilea sezon, stabilind un nou record pentru o comedie. Producția a depășit „The Bear” și „The Studio”, care dețineau anterior recordul, cu câte 23 de nominalizări. Jean Smart poate câștiga pentru „Hacks” al cincilea său Emmy și al optulea premiu de interpretare din carieră, performanță care ar aduce-o la egalitate cu actrița cu cele mai multe astfel de trofee din istoria premiilor.

Printre producțiile cu un număr important de nominalizări se află și două seriale Apple TV aflate la primul sezon. Comedia horror „Widow's Bay” a primit 19 nominalizări, în timp ce „Pluribus” a obținut 18. În categoria mini-seriilor și antologiilor, „BEEF”, produs de Netflix, conduce cu 16 nominalizări.

Nominalizările sunt:

„The Diplomat”

„The Gilded Age”

„A Knight of the Seven Kingdoms”

„Paradise”

„The Pitt”

„Pluribus”

„Slow Horses”

„Your Friends & Neighbors”

La categoria dedicată celui mai bun serial de comedie concurează:

„Abbott Elementary”

„The Bear”

„Hacks”

„Margo's Got Money Troubles”

„Nobody Wants This”

„Only Murders in the Building”

„Shrinking”

„Widow's Bay”

Nominalizările sunt:

„All Her Fault”

„The Beast in Me”

„BEEF”

„DTF St. Louis”

„Love Story”

Pentru trofeul acordat celei mai bune actrițe într-o dramă concurează:

Carrie Coon – „The Gilded Age”

Chase Infiniti – „The Testaments”

Keri Russell – „The Diplomat”

Rhea Seehorn – „Pluribus”

Zendaya – „Euphoria”

Nominalizații sunt:

Sterling K. Brown – „Paradise”

Gary Oldman – „Slow Horses”

Mark Ruffalo – „Task”

Rufus Sewell – „The Diplomat”

Noah Wyle – „The Pitt”

La această categorie au fost nominalizate:

Taylor Dearden – „The Pitt”

Fiona Dourif – „The Pitt”

Allison Janney – „The Diplomat”

Katherine LaNasa – „The Pitt”

Sepideh Moafi – „The Pitt”

Julianne Nicholson – „Paradise”

Karolina Wydra – „Pluribus”

„The Pitt” domină și această categorie, cu patru dintre cele șapte nominalizări.

Concurenții sunt:

Patrick Ball – „The Pitt”

Billy Crudup – „The Morning Show”

Shawn Hatosy – „The Pitt”

Gerran Howell – „The Pitt”

Jack Lowden – „Slow Horses”

Tom Pelphrey – „Task”

Carlos-Manuel Vesga – „Pluribus”

Pentru premiu concurează:

Quinta Brunson – „Abbott Elementary”

Ayo Edebiri – „The Bear”

Elle Fanning – „Margo's Got Money Troubles”

Lisa Kudrow – „The Comeback”

Jean Smart – „Hacks”

Nominalizații sunt:

Yahya Abdul-Mateen II – „Wonder Man”

Steve Carell – „Rooster”

Matthew Rhys – „Widow's Bay”

Jason Segel – „Shrinking”

Martin Short – „Only Murders in the Building”

La această categorie concurează:

Dale Dickey – „Widow's Bay”

Hannah Einbinder – „Hacks”

Janelle James – „Abbott Elementary”

Kate O'Flynn – „Widow's Bay”

Michelle Pfeiffer – „Margo's Got Money Troubles”

Megan Stalter – „Hacks”

Jessica Williams – „Shrinking”

Nominalizările sunt:

Colman Domingo – „The Four Seasons”

Paul W. Downs – „Hacks”

Harrison Ford – „Shrinking”

Nick Offerman – „Margo's Got Money Troubles”

Stephen Root – „Widow's Bay”

Michael Urie – „Shrinking”

Tyler James Williams – „Abbott Elementary”

Concurentele sunt:

Claire Danes – „The Beast in Me”

Sally Field – „Remarkably Bright Creatures”

Carey Mulligan – „BEEF”

Sarah Pidgeon – „Love Story”

Sarah Snook – „All Her Fault”

Nominalizații sunt:

Riz Ahmed – „Bait”

Jason Bateman – „Black Rabbit”

Charlie Hunnam – „Monster: The Ed Gein Story”

Oscar Isaac – „BEEF”

Matthew Rhys – „The Beast in Me”

Ediția din acest an îi pune, astfel, față în față pe favoriții consacrați ai televiziunii americane și producții care au reușit să intre rapid în atenția criticilor și a publicului. „The Pitt” pornește cu cele mai multe nominalizări, în timp ce „Hacks” încearcă să transforme recordul obținut la nominalizări într-o nouă serie de victorii la gala Emmy.