Nicole Kidman, în centrul atenției la premiera serialului „Margo’s Got Money Troubles”. Cum a reușit vedeta să atragă privirile

Actrița Nicole Kidman, în vârstă de 58 de ani, a atras toate privirile la premiera serialului său de pe Apple TV, „Margo’s Got Money Troubles”, unde a purtat o rochie monocromă cu inserții transparente, fără lenjerie intimă, potrivit The Sun.

Nicole Kidman a atras atenția la premiera de la New York a producției „Margo’s Got Money Trouble”, unde a purtat o ținută transparentă de la Schiaparelli. Ținuta, stilizată de Jason Bolden și parte din colecția Toamnă/Iarnă 2026, a combinat o croială arhitecturală cu elemente transparente.

Jacheta s-a remarcat prin elementul alb, complex, din zona centrală, realizat cu detalii texturate, asemănătoare solzilor. Croiala cambrată i-a evidențiat silueta, iar mânecile și lateralele negre transparente au introdus un element discret.

Actrița s-a apropiat de actorul australian Simon Baker, în vârstă de 56 de ani, după divorțul de soțul ei, cântărețul de muzică country Keith. Vedeta de la Hollywood a fost surprinsă recent în timp ce se ținea de mână cu acesta.

Actorul joacă rolul soțului personajului interpretat de ea în serialul „Scarpetta” de pe Prime Video, unde actrița este medic legist și investighează o serie de crime. Cei doi au fost văzuți împreună la o proiecție a serialului, la începutul acestei luni, la New York, iar apoi au rămas împreună și la petrecerea de după.

„Relația strânsă dintre Nicole și Simon este, fără îndoială, subiectul de discuție al momentului. Sunt incredibili împreună pe ecran, iar când îi vezi împreună în viața reală, e clar că acea chimie nu era deloc falsă”, a afirmat o sursă apropiată, pentru The Sun.

Nicole Kidman își planifică o vacanță alături de fiicele sale adolescente, după despărțirea de anul trecut de tatăl acestora, în vârstă de 58 de ani.

„Am două adolescente și vrem să ne petrecem toată vara împreună. O să ne distrăm de minune vara asta”, a spus aceasta.