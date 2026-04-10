Când se va mărita Taylor Swift cu Travis Kelce. Informații noi despre data și locul ceremoniei

Artista Taylor Swift și jucătorul de fotbal american Travis Kelce ar pregăti un eveniment important în viața lor personală.

Conform publicației Page Six, invitațiile de tip „salvați data” ar fi fost deja trimise, iar ceremonia ar urma să aibă loc în New York, în vara acestui an.

Informațiile nu au fost confirmate oficial de cei doi, fiind bazate pe surse citate de publicația menționată.

Conform sursei citate de Page Six, evenimentul ar fi programat pentru data de 3 iulie, în New York.

Alegerea orașului ar marca o schimbare față de speculațiile anterioare, care indicau statul Rhode Island drept posibil loc de desfășurare, acolo unde artista deține o proprietate extinsă.

Aceeași publicație menționa încă din noiembrie, citând o sursă, că cei doi ar fi luat în calcul „renunțarea la ideea inițială și organizarea unui eveniment amplu într-o locație diferită, care să poată găzdui mai mulți invitați”.

New York-ul are o semnificație aparte pentru Taylor Swift, artista fiind asociată de mai mulți ani cu acest oraș. Ea s-a mutat în cartierul Tribeca în 2014, unde a achiziționat și combinat mai multe proprietăți rezidențiale. Ulterior, și-a extins spațiul locativ prin achiziții suplimentare în aceeași zonă.

În același an, artista a lansat piesa „Welcome to New York”, dedicată orașului. Versurile includ pasajul:

„Ca orice mare iubire, te ține în suspans / Ca orice iubire reală, este mereu în schimbare / Ca orice iubire adevărată, te face să o iei razna / Dar știi că nu ai schimba nimic”.

De asemenea, Taylor Swift a fost desemnată ambasador global pentru turismul orașului New York în perioada 2014–2015.

Data de 3 iulie precede Ziua Independenței SUA, o sărbătoare despre care presa notează că ar fi una dintre preferatele artistei.

În plus, anul acesta marchează 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență a Statelor Unite, context care ar putea adăuga o dimensiune simbolică evenimentului, dacă informațiile se confirmă.

În ceea ce privește relația cu orașul New York, Travis Kelce a declarat anterior: „Este plăcut să te relaxezi în oraș. Cred că este unul dintre lucrurile mele preferate de făcut în New York, să mă integrez în atmosferă, să merg pe străzi și să simt energia, să văd oamenii ocupați cu treburile lor și să cunosc oameni noi pe parcurs”.

Cei doi au fost văzuți frecvent în oraș în ultimii ani, inclusiv la restaurante și evenimente publice.