Ascensiunea lui Taylor Swift. Cum a ajuns cea mai bogată artistă din lume

Taylor Swift a început să strălucească încă din copilărie. Născută în Pennsylvania, ea a fost pasionată de muzică încă de la vârstă fragedă, cântând la chitară și scriind primele melodii încă de la 12 ani.

Cariera ei artistică a fost influențată și de experiențele timpurii ca actriță în producții pentru adolescenți, unde a învățat cum să fie în fața camerei și să gestioneze atenția publicului.

La doar 14 ani, Taylor a lansat primul ei single, „Tim McGraw”, în 2006, iar succesul nu a întârziat să apară. În câțiva ani, ea a devenit o figură globală a muzicii, iar la 20 de ani a intrat în istorie ca cea mai tânără artistă care a câștigat premiul Grammy pentru Albumul Anului.

Succesul Taylor Swift nu s-a limitat la talentul ei muzical. Cântecele, turneele, afacerile și prezența strategică pe rețelele sociale i-au consolidat statutul de superstar internațional.

În octombrie 2023, Swift a fost inclusă oficial în clubul miliardarilor, cu o avere estimată la 1,1 miliarde de dolari, datorită în principal turneului său Eras, care a generat încasări record și a fost considerat cel mai profitabil turneu din istorie.

Potrivit Forbes, în februarie 2025 averea sa a urcat la 1,6 miliarde de dolari, incluzând:

600 de milioane de dolari din catalogul muzical;

aproximativ 600 de milioane din turnee și redevențe;

125 de milioane investite în proprietăți imobiliare.

Spre deosebire de multe vedete pop, Taylor își compune majoritatea melodiilor, ceea ce îi asigură drepturi de autor directe și control asupra veniturilor generate de muzica ei.

Taylor Swift și-a construit averea printr-o combinație de strategie și talent. Turneul Eras, care s-a încheiat în decembrie 2024, a inclus 149 de concerte pe cinci continente și a generat venituri de aproximativ 2 miliarde de dolari.

Vânzările digitale și streaming-ul muzical i-au adus suplimentar 175 de milioane de dolari. Albumul „1989 (Taylor’s Version)” a devenit cel mai bine vândut album din SUA în mai puțin de o săptămână.

De asemenea, artista este considerată o regină a marketingului, colaborând cu branduri precum Walmart, Papa John’s sau Keds și dezvoltând propria companie de producție, Taylor Swift Productions, Inc.

Drepturile asupra melodiilor compuse de ea i-au oferit un avantaj unic în industria muzicală, transformând fiecare lansare într-un eveniment global.

Succesul financiar al lui Taylor Swift o plasează în topul celor mai bogate artiste din istorie. Cu o avere netă estimată la 1,6 miliarde de dolari, ea depășește divas precum:

Rihanna – 1,4 miliarde de dolari;

Madonna – 850 de milioane;

Celine Dion – 550 de milioane;

Barbra Streisand – 460 de milioane;

Dolly Parton – 450 de milioane.

Taylor nu este doar o cântăreață, ci un fenomen cultural și un brand global, care a transformat fiecare proiect muzical într-o afacere profitabilă, consolidându-și statutul de cea mai influentă și bogată artistă a generației sale.