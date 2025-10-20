Jennifer Lopez, scandal cu primul ei soț. Artista i-ar fi înșelat pe toți

Trecutul agitat al lui Jennifer Lopez revine în atenția publicului, după ce fostul ei soț, Ojani Noa, a lansat un un nou atac. Bărbatul o acuză pe artistă că l-a înșelat și că ar fi distrus relația lor din dorința de faimă.

Noa, în vârstă de 51 de ani, a scos la iveală mai multe detalii după declarațiile recente ale lui Lopez din emisiunea „The Howard Stern Show”. Cântăreața, în vârstă de 56 de ani, a spus că nu s-a simțit niciodată iubită cu adevărat, pentru că foștii ei parteneri „nu erau capabili de iubire”.

„Încetează să ne ataci și să joci rolul victimei”, a scris Noa pe Instagram. „Problema nu e la noi, ci la tine. Tu ești cea care nu și-a putut ține promisiunile. Ai fost iubită de atâtea ori, ai avut patru căsnicii și nenumărate relații între ele. Ai avut și relații bune – cum am fost eu, de exemplu.”

Ojani Noa a susținut că a fost „profund îndrăgostit” de Lopez și că s-a mutat în alt stat doar pentru a o sprijini și proteja. „Am fost fidel, sincer, nu te-am mințit și nu te-am înșelat niciodată. Am fost prea bun pentru tine”, a adăugat el.

Potrivit lui Noa, Lopez ar fi pus cariera mai presus de căsnicia lor. „Ai ales faima și banii în locul dragostei. Ai mințit, ai înșelat și tot eu am rămas lângă tine. Ți-era teamă de presa negativă, nu de faptul că ne pierdeam căsnicia. Îți păsa doar de imagine”, a mai spus el.

Fostul soț al artistei a mai spus că aceasta l-a înșelat și mințit toată căsnicia. El consideră că Jennier Lopez trebuie să își asume că ea greșește în relații, nu bărbații din viața ei. Se zvonește că Lopez l-ar fi înșelat cu Puff Diddy.

„Ai vrut să trăiești în viteza celebrității, să minți și să înșeli în continuare. Eu nu am mai putut suporta. De aceea te-am părăsit, de aceea am divorțat. Spune adevărul măcar o dată – tu ești problema.”

Jennifer Lopez și Ojani Noa s-au cunoscut în 1996, într-un restaurant din Miami, și s-au căsătorit la începutul lui 1997. Căsnicia a durat doar 11 luni.

După separarea de Noa, Lopez a avut o viață amoroasă intensă: s-a căsătorit cu dansatorul Cris Judd (2001–2002), apoi cu cântărețul Marc Anthony (2004–2011), cu care are gemenii Max și Emme. În 2022, artista s-a recăsătorit cu Ben Affleck, la aproape două decenii după ce anulaseră prima lor logodnă. Divorțul de Affleck a fost finalizat la începutul lui 2025.

Declarațiile lui Noa vin la scurt timp după ce Lopez a spus că nu s-a simțit niciodată iubită complet. „Am înțeles că nu e vorba că nu sunt iubibilă, ci că ei nu au fost capabili. Mi-au oferit tot ce au putut – case, inele, căsnicii – dar uneori nici eu nu mă iubeam pe mine”, a spus artista.