Celebrul Sean Diddy, condamnat la patru ani de închisoare pentru prostituție și proxenetism

Rapperul Sean Diddy Combs a fost condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare pentru acuzații de proxenetism și prostituție. Sentința a fost pronunțată vineri de judecătorul federal Arun Subramanian, la tribunalul din Manhattan. Combs a fost achitat de acuzațiile cele mai grave, potrivit Reuters.

Magnatul hip-hopului Sean Diddy Combs, în vârstă de 55 de ani, a fost găsit vinovat pentru organizarea unor călătorii cu escorte masculine plătite, care participau la spectacole sexuale și consumau droguri. Aceste evenimente, cunoscute sub numele de „Freak Offs”, au avut loc în SUA și în afara granițelor.

Judecătorul Subramanian a stabilit o pedeapsă de 50 de luni de închisoare și o amendă de 500.000 de dolari, suma maximă prevăzută de lege. Procurorii au acuzat artistul că a profitat de statutul său și de resursele financiare pentru a exploata alte persoane. Combs a fost achitat de acuzațiile mai grave de trafic sexual și extorcare, care i-ar fi putut aduce închisoarea pe viață.

Înainte de pronunțarea sentinței, Sean Diddy Combs și-a cerut scuze public față de cele două victime, cântăreața Casandra Ventura și o altă femeie identificată sub numele „Jane”. „Știu că nu voi mai ridica niciodată mâna asupra unei alte persoane”, a spus el în fața instanței.

Apărarea a solicitat o pedeapsă redusă de 14 luni, argumentând că artistul a petrecut deja un an în detenție și că faptele au fost comise pe fondul unei „dependențe severe de droguri”. Procurorii au cerut însă cel puțin 11 ani și 3 luni.

Înainte ca Sean Diddy Combs să ia cuvântul, copiii săi au intervenit în instanță cerând clemență pentru tatăl lor, explicând că acesta s-a schimbat în ultimul an de când se află în spatele gratiilor. Fiica sa, Jessie, în vârstă de 18 ani, a declarat cu lacrimi în ochi: „Nu suntem aici pentru a-i scuza greșelile, dar el este tot tatăl nostru și încă avem nevoie de el în viața noastră”.

Avocații au prezentat instanței un videoclip care ilustra atât activitatea sa filantropică, cât și momentele de apropiere cu familia, inclusiv participarea la evenimente și maratoane pentru a strânge fonduri caritabile. Avocații săi au anunțat că vor face apel.