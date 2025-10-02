Polițist implicat într-o rețea de proxenetism. Percheziții în Giurgiu, Ilfov și București

Inspectoratul General al Poliţiei Române a efectuat joi dimineaţă 46 de percheziţii în Giurgiu, Ilfov şi Bucureşti, într-un dosar de proxenetism, trafic de persoane şi spălare a banilor. Gruparea investigată, formată din peste 30 de membri, exploata sexual femei în mai multe state europene şi în Emiratele Arabe Unite, obţinând câştiguri estimate la aproximativ 3,5 milioane de euro. Ancheta a relevat că grupul a beneficiat de sprijinul unui poliţist.

IGPR a anunţat că percheziţiile desfăşurate joi, 2 octombrie 2025, au vizat municipiile Giurgiu şi Bucureşti, precum şi localităţi din judeţele Giurgiu şi Ilfov, într-o cauză de constituire a unui grup infracţional organizat, proxenetism, trafic de persoane, spălare a banilor, acces ilegal la un sistem informatic şi favorizarea făptuitorului.

Potrivit anchetatorilor, gruparea era împărţită în trei structuri, care avea peste 30 de membri.

Scopul principal era obţinerea unor sume considerabile de bani din exploatarea sexuală a femeilor, concubine, soţii, persoane din anturaj şi victime ale traficului de persoane, pe teritoriul Marii Britanii, Germaniei, Suediei, Danemarcei, Norvegiei şi Emiratelor Arabe Unite.

Membrii grupului infracţional se ocupau de recrutarea şi racolarea de noi persoane pentru activităţile de exploatare sexuală. Potrivit informațiilor, aceștia exercitau şi un control strict şi permanent asupra victimelor, monitorizând fiecare aspect al vieţii acestora.

Ancheta arată că membrii grupării au finanţat chiar şi intervenţii estetice pentru tinerele implicate în prostituţie, în scopul maximizării profitului.

Sumele încasate, estimate la 3,5 milioane de euro, erau preponderent investite în achiziţia de automobile de lux, imobile şi societăţi comerciale, în mare parte pe numele membrilor de familie, pentru a disimula originea ilicită a banilor.

Una dintre structurile grupului a beneficiat de sprijinul unui poliţist, care fie ar fi încasat sume de bani de la tinerele exploatate, fie ar fi accesat ilegal baze de date ale Ministerului Afacerilor Interne pentru a obţine informaţii privind riscurile activităţii grupării.

Audierile vor avea loc la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, fiind puse în executare peste 30 de mandate de aducere.